Diss-Gerüchte: Das hält Olivia Rodrigo von Sabrina Carpenter

Olivia Rodrigo (23) macht Schluss mit den alten Diss-Gerüchten rund um Sabrina Carpenter (26). In einem neuen Interview mit der britischen Vogue stellt die Sängerin klar, wie ihr Verhältnis heute ist: "Ich finde sie großartig. Ich freue mich sehr über all ihren Erfolg. Ich liebe das Album, das sie veröffentlicht hat. Es ist alles Liebe", sagte Olivia. Sie verriet außerdem: "Ich habe viele Male mit ihr gesprochen." Die beiden Popstars wurden in den vergangenen Jahren immer wieder bei Events im Gespräch gesehen – und bei den Grammy Awards 2025 begrüßten Olivia und Sabrina sich sogar mit einer herzlichen Umarmung.

Die Spekulationen um eine Rivalität zwischen Olivia und Sabrina begannen 2021, als Olivia ihren Hit "Drivers License" veröffentlichte. Fans vermuteten, dass der Song von ihrem damaligen Kollegen Joshua Bassett handelte, mit dem sie am Set von "High School Musical: Das Musical: Die Serie" zusammenarbeitete. Als Joshua später mit Sabrina gesehen wurde, fragten sich viele, ob sie das "blonde Mädchen" aus dem Liedtext sei. Sabrina veröffentlichte kurz darauf ihren Song "Skin", der mit der Zeile "Vielleicht war blond der einzige Reim" als Antwort auf Olivias Hit interpretiert wurde. Im Jahr 2024 sang Sabrina im Song "Taste": "Ich habe gehört, dass ihr wieder zusammen seid. Wenn das wahr ist, wirst du mich noch schmecken, wenn du ihn küsst." Auch das Musikvideo zum Song interpretierten die Fans als klare Anspielung auf Olivia.

Olivia blickte in dem Interview auch auf ihre Teenagerjahre zurück, als das Drama um das vermeintliche Liebesdreieck seinen Höhepunkt erreichte. "Ich kann nicht glauben, dass die Leute so gemein zu mir waren", sagte sie und erklärte, dass sie damals gerade mal 17 Jahre alt gewesen sei. Sie habe eine Trennung durchgemacht, Vollzeit gearbeitet, ihr Debütalbum "Sour" aufgenommen und gleichzeitig drei Leistungskurse in der Highschool absolviert. Wenn sie heute Teenager in dem Alter sehe, denke sie sich, wie jung sie eigentlich noch seien. Sabrina hatte in ihrem Song "because i liked a boy" aus dem Jahr 2022 bereits über den Hass gesprochen, den sie wegen der angeblichen Beziehung zu Joshua erhalten hatte.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Olivia Rodrigo und Sabrina Carpenter

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Getty Images Joshua Bassett und Olivia Rodrigo

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Getty Images Olivia Rodrigo, Sängerin