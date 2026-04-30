Taylor Swift lädt ein: Nur Dinner oder Hochzeitsplanung?

War das nur ein gemütliches Abendessen – oder saß hier bereits ein kleines Hochzeitskomitee zusammen? Taylor Swift (36) wurde am Abend des 27. April beim Dinner im Jane Hotel im New Yorker West Village gesichtet. Dabei hatte die Sängerin ihren Vater Scott Swift und ihre langjährige beste Freundin Ashley Avignone an ihrer Seite. Das zeigen Bilder, die unter anderem Just Jared vorliegen. Ebenfalls mit von der Partie waren Taylors enger musikalischer Weggefährte Jack Antonoff (42) sowie Schauspieler und Comedian Jerrod Carmichael (39).

Zeitgleich lief in der amerikanischen TV-Show American Idol ein kompletter Themenabend rund um Taylors Songs, weshalb sogar ihre Eras-Tour-Tänzer einen Gastauftritt hatten. Doch Taylor, die sonst für Fanliebe und Pflichtbewusstsein bekannt ist, genoss stattdessen einen Abend in kleiner Runde in Manhattan. Modisch setzte Taylor auf ein blau-weiß gestreiftes Kleid der Modemarke Staud, das gerade mal 277 Euro kostet. Der Look wurde durch rote Sandaletten von Christian Louboutin und eine kleine gelbe Lady-Dior-Tasche abgerundet.

Dass bei dem Dinner auch über die bevorstehende Hochzeit gesprochen worden sein könnte, liegt nahe: Taylor und ihr Verlobter Travis Kelce (36) sollen nach übereinstimmenden Berichten am 3. Juli in New York City heiraten. Die Save-the-Dates sollen mit einem Geheimhaltungsvertrag verschickt worden sein, den die geladenen Gäste vor dem Zurückschicken ihrer Rückmeldung unterzeichnen mussten. Verlobt hatten sich die beiden im August 2025, als Travis seiner Partnerin in Kansas City mit einem funkelnden Diamantring einen Antrag machte.

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Imago Taylor Swift im Dezember 2025 in New York City

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Getty Images Ice Spice, Ashley Avignone, Taylor Swift und Blake Lively beim Super Bowl 2024

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Imago Travis Kelce und Taylor Swift bei den US Open 2024