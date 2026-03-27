"Grey's Anatomy" parodiert den Coldplay-Kiss-Cam-Skandal

In der neuesten Folge der beliebten Krankenhausserie Grey's Anatomy wurde ein Fall gezeigt, der verdächtig an einen realen Skandal erinnert. In der Episode, die am 19. März ausgestrahlt wurde, wurde ein Paar nach einem Unfall bei einer öffentlichen Veranstaltung ins Grey Sloan Memorial Hospital eingeliefert. Dabei flog auf, dass die beiden eine geheime Affäre hatten. Die Krankenhausmitarbeiter diskutierten anschließend kontrovers über den verheirateten Mann, der eine heimliche Beziehung mit seiner Chefin führte. Ben, dargestellt von Jason George (54), äußerte sich besonders deutlich zum Thema Untreue und sagte: "Die sozialen Medien zerreißen sie. Ihr Unternehmen hat sie beurlaubt. Wenn du das Risiko eingehst, zahlst du auch die Konsequenzen."

Während Jules, gespielt von Adelaide Kane, der Meinung war, dass nur die Frau beschuldigt wird, argumentierte Winston, verkörpert von Anthony Hill, dass auch der Mann "reichlich verurteilt" wird. Die Details der Storyline erinnerten viele Zuschauer an den viralen Vorfall bei einem Coldplay-Konzert im August 2025. Damals wurden Kristin Cabot, Personalleiterin bei der Tech-Firma Astronomer und CEO Andy Byron von der Kiss-Cam erwischt, als sie sich umarmten. Als sie die Kamera bemerkten, versuchte Andy sich zu verstecken, während Kristin ihr Gesicht abschirmte. Coldplay-Frontmann Chris Martin (49) kommentierte die unangenehme Situation live: "Wow, schaut euch die beiden an. Entweder haben sie eine Affäre oder sie sind einfach sehr schüchtern. Ich bin mir nicht ganz sicher, was ich tun soll. Ich hoffe, wir haben nichts Schlimmes getan."

Der reale Skandal hatte weitreichende Folgen für die Beteiligten. Beide waren zum Zeitpunkt des Konzerts noch rechtlich mit anderen Menschen verheiratet. Kristin erzählte der New York Times im Dezember 2025, sie sei zum Zeitpunkt des Konzerts frisch getrennt gewesen und habe eine schlechte Entscheidung getroffen. Sie übernahm die Verantwortung und gab ihre Karriere auf. Auch Andy trat von seiner Position bei Astronomer zurück. Kristin hatte erst im November 2024 als Personalleiterin bei dem Unternehmen angefangen, nachdem sie im Sommer zuvor ein Vorstellungsgespräch mit Andy geführt hatte. Die beiden hatten sich auf beruflicher Ebene gut verstanden, doch während ihrer jeweiligen Trennungsphasen entwickelte sich eine Verbindung zwischen ihnen.

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ActionPress Grey's Anatomy, 2005

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Instagram / therealjamespickens Chandra Wilson, Kate Walsh, James Pickens Jr. und T. R. Knight im Dezember 2021

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Imago Andy Byron und Kristin Cabot auf der Kiss-Cam eines Coldplay-Konzerts

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