Shonda Rhimes: 9/11 inspirierte "Grey's Anatomy"-Start

Shonda Rhimes (56) hat im Podcast "Stockton Street" von Serena Williams (44) und Venus Williams (45) verraten, wie ihre Erfolgsserie Grey's Anatomy tatsächlich entstand. Die Regisseurin und Autorin erklärte, dass sie nach den Anschlägen vom 11. September 2001 begann, ihr Leben zu hinterfragen. "Ich sagte mir: 'Wenn mein Leben morgen enden würde, was würde ich bereuen, nicht getan zu haben?' Und die Antwort war, Mutter zu sein", erzählte die 56-Jährige. Neun Monate und zwei Tage nach dem 11. September adoptierte Shonda ihre älteste Tochter Harper, die heute 23 Jahre alt ist. "Es war unglaublich. Aber es bedeutete auch, dass ich nie wieder das Haus verließ. Wenn man ein Baby hat, will man nirgendwo hingehen. Man will zu Hause sein", so die Produzentin.

In dieser Zeit als frischgebackene Mutter schaute Shonda zum ersten Mal intensiv Fernsehen und stellte fest, dass sie mit dem damaligen Programm nicht zufrieden war. "Ich dachte: 'Ich sehe nichts im Fernsehen, was ich wirklich sehen will.' Und deshalb war 'Grey's Anatomy' buchstäblich eine Show, die ich schrieb, weil ich diese Show sehen wollte", erklärte sie. Das Beeindruckende daran: Shonda hatte zuvor noch nie fürs Fernsehen geschrieben und lernte das Handwerk erst durch die Arbeit an der Serie. "Es gab viele Dinge, die ich ausprobiert habe. Es gab viele Dinge, von denen ich nicht wusste, ob sie funktionieren würden. Und das Tolle war, dass das Ding in meinem Kopf genau das war, was das Publikum wirklich sehen wollte", sagte sie.

Heute läuft "Grey's Anatomy" bereits in der 22. Staffel und ist damit das am längsten laufende Medizin-Drama aller Zeiten. Die Serie wurde seit ihrem Start im Jahr 2005 bereits 38 Mal für einen Emmy nominiert. Obwohl Shonda bis zur achten Staffel als Showrunnerin tätig war, hat sie bis heute keine klare Vorstellung davon, wie die Serie enden wird. "Ich würde sagen, so um Episode 150 herum wusste ich, wie es enden würde. Jetzt sind wir bei 450 – ich habe keine Ahnung", verriet sie in der "Today"-Show. Die Entscheidung über das Ende möchte sie nicht allein treffen, sondern gemeinsam mit der Besetzung, darunter die Original-Stars Ellen Pompeo (56), James Pickens Jr. (71) und Chandra Wilson (56). "Ich möchte, dass alle auf eine wirklich positive, großartige Weise enden", betonte Shonda. Die Regisseurin ist außerdem Mutter von zwei weiteren Töchtern, Emerson und Beckett.

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Getty Images Shonda Rhimes bei der Premiere von "The Residence" in Los Angeles, März 2025

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ActionPress/Collection Christophel Die Hauptdarsteller der Serie "Grey's Anatomy" am Set der ersten Staffel im Jahr 2005

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Getty Images Der Cast von "Grey's Anatomy", 2007