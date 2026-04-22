Guter Lügner: Serkan Yavuz sichert sich 10.000 Euro bei KDRS

Bei Kampf der RealityAllstars sorgte ein geheimes Geldspiel für mächtig Wirbel unter den Promis. Im Quiz "Wer wird 1%-Millionär" hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, anonym unter einem Tarnnamen 10.000 Euro aus dem gemeinsamen Jackpot zu gewinnen. Genau das nutzte unter anderem Realitystar Serkan Yavuz (33) geschickt aus: Versteckt hinter dem Pseudonym "Chefin123" sicherte er sich unbemerkt den gesamten Gewinn – und ließ die anderen Allstars anschließend im Dunkeln tappen. Während sich die Mitbewohner fragten, wer wohl das Geld abgeräumt hatte, spielte Serkan die Unwissenheit perfekt durch. Er verdächtigte öffentlich Georgina Fleur (36) und Giuliana Farfalla (29), gab Paco Herb sogar die Hand darauf, nicht gewonnen zu haben, und grinste sich im Einzelinterview heimlich einen ab.

"Ich habe gar kein schlechtes Gewissen. Das ist für mich nur das Game", erklärte er dabei. Richtig ungemütlich wurde es, als er Kate Merlan (39) ins Visier der anderen rückte. Die TV-Bekanntheit brach daraufhin in Tränen aus, weil sie das Gefühl hatte, alle würden ihr den Griff in den Jackpot unterstellen. Elena Miras (33) zeigte sich derweil offen empört über die Situation: "So unmoralisch. Ihr nehmt von einem Pott das Geld", schimpfte sie. Kate hingegen war überzeugt, dass Sam Dylan (35) der Gewinner sei, und ärgerte sich, dass er sie nicht verteidigte. "Wer soll es denn sonst sein? Ich sehe doch seinen Gesichtsausdruck", meinte sie – dabei war Sam es nicht.

Schon vor rund zwei Wochen ließ Serkan in seinem Podcast "unReal" durchblicken, dass es bei "Kampf der RealityAllstars" mächtig krachen würde. Gemeinsam mit Cecilia Asoro (30) schwärmte er zwar vom Format, doch beim Cast bekam selbst der Realitystar große Augen. Cecilia sagte: "Die Staffel – ich bin ehrlich... Ich liebe alles an 'Kampf der Realitystars', ob das die Produktion ist, ob es die Spiele sind – alles Bombe! Aber dieser Cast war..." Und auch Serkan machte damals schon klar, wer ihn besonders auf die Palme brachte: Georgina. "Das ist wirklich krass, die bringt dich auf die Palme, aber so richtig. Dann lacht sie dir auch so provokant ins Gesicht und gibt dir das Gefühl, als würde sie dich nicht ernst nehmen", ärgerte er sich.

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RTL Serkan Yavuz, "Kampf der RealityAllstars" 2026

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RTL Paco Herb und Serkan Yavuz, "Kampf der RealityAllstars" 2026

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Promiflash Vanessa Brahimi, Sam Dylan, Serkan Yavuz und Cecilia Asoro bei "Night Fever", April 2026