Sturz in Villa: Kathy Hilton wehrt sich gegen die Vorwürfe

Realitystar Kathy Hilton (67) steckt in einem handfesten Rechtsstreit. Eine Frau namens Kimberly Heffington verklagt die Berühmtheit nach einem Sturz in Kathys Zuhause. Wie TMZ berichtet, soll sich der Vorfall im Jahr 2024 auf dem großen Anwesen in Bel Air ereignet haben, das auf einen Wert von umgerechnet 25 Millionen Euro geschätzt wird. Kimberly gibt an, beim Gehen vom Tennisplatz in Richtung Pool zwischen unebenen Pflastersteinen hängengeblieben und gestürzt zu sein – mit einer Knieverletzung am rechten Knie als Folge.

Kathy weist die Vorwürfe in den Gerichtsdokumenten zurück. In ihrer Verteidigung argumentiert sie, dass Kimberly die Verletzung möglicherweise selbst zu verantworten hat, weil sie sich wissentlich einer "bekannten Gefahr" ausgesetzt habe. Für den Schaden an Kimberlys Knie sieht sie sich demnach nicht in der Haftung. Kimberly dagegen fordert laut aktuellen Gerichtsdokumenten mehr als 42.000 Euro jährlich für zukünftige medizinische Ausgaben sowie nicht näher bezifferten weiteren Schadenersatz.

Kathy ist vielen Fernsehzuschauern aus der US-amerikanischen Reality-Serie The Real Housewives of Beverly Hills bekannt. Privat ist sie seit Jahrzehnten mit dem Unternehmer Richard Hilton verheiratet, mit dem sie vier Kinder hat. Zwei davon sind weltberühmt: ihre Töchter Paris (45) und Nicky Hilton (42). Ihre übrigen Kinder sind Conrad (32) und Barron Hilton.

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Getty Images Kathy Hilton, Mutter von Paris Hilton

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Getty Images Kathy Hilton in New York City auf dem Empire State Building

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