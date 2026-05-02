Gewusst? Elijah Wood spielte in "Zurück in die Zukunft II"

Elijah Wood (45) gehört heute zu den bekanntesten Gesichtern Hollywoods – doch sein erster Auftritt auf der großen Leinwand liegt bereits 37 Jahre zurück. Mit gerade einmal acht Jahren war er 1989 in der Sci-Fi-Komödie Zurück in die Zukunft II an der Seite von Michael J. Fox (64) zu sehen. In einer kurzen Szene spielt er einen Jungen, der unbedingt Videospiele zocken möchte. Dass dieser kleine Auftritt der Beginn einer der bemerkenswertesten Karrieren Hollywoods sein würde, ahnte damals wohl kaum jemand.

Schon in den 1990er-Jahren sammelte er als Kinderdarsteller Erfahrungen neben großen Namen: Er stand unter anderem gemeinsam mit Richard Gere (76) und Mel Gibson (70) vor der Kamera. Den endgültigen Durchbruch zum Weltstar brachte ihm schließlich das Jahr 2001 – als er in Peter Jacksons (64) "Der Herr der Ringe: Die Gefährten" den Hobbit Frodo Beutlin verkörperte. Die beiden Fortsetzungen folgten, und Elijah war damit als Hauptdarsteller einer der erfolgreichsten Filmreihen aller Zeiten etabliert. Seitdem wirkte er in über achtzig Film- und Fernsehproduktionen mit, darunter "Sin City", "Wilfred" und "Yellowjackets". Aktuell ist Elijah in der Horrorkomödie "Ready or Not 2" im Kino zu sehen.

Auch abseits der Schauspielerei ist er im Filmgeschäft aktiv geblieben. Im Jahr 2010 gründete Elijah eine eigene Produktionsfirma, die zunächst unter dem Namen The Woodshed und später als Spectre Vision lief und sich auf Horrorfilme spezialisiert hat. Aufgewachsen ist der Schauspieler in Iowa, wo sein Talent früh in Schulaufführungen auffiel. Das bewog seine Familie schließlich dazu, nach Los Angeles zu ziehen, um ihm den Weg in die Filmbranche zu ebnen – ein Schritt, der sich mehr als bezahlt gemacht hat.

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Getty Images Elijah Wood, Schauspieler, März 2026

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ActionPress "Zurück in die Zukunft"-Filmplakat von 1989

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Elijah Wood als Frodo Beutlin in "Der Herr der Ringe: Die zwei Türme" (2002)