Marilyn Monroes Palm-Springs-Haus steht zum Verkauf

Das frühere Zuhause von Marilyn Monroe (†36) in Palm Springs steht jetzt für 3,3 Millionen Dollar zum Verkauf. Das als "Marilyn Monroe Doll House" bekannte Anwesen befindet sich im begehrten Viertel Vista Las Palmas in Kalifornien und erstreckt sich über knapp 280 Quadratmeter auf einem seltenen, erhöhten Grundstück mit Panoramablick auf die Berge. Die architektonisch bedeutsame Immobilie verfügt über vier Schlafzimmer, vier Badezimmer, hohe Decken, mehrere Unterhaltungsbereiche und einen privaten Pool. Das Angebot wird von David Emerson von Coldwell Banker Realty betreut.

Die Lage des Hauses ist ebenfalls außergewöhnlich. Bewohner des Viertels Vista Las Palmas haben direkten Zugang zu erstklassigen Restaurants, Boutiquen, Kunstgalerien und Resort-Annehmlichkeiten. Aktuell gehört das Anwesen Nick Adler, dem Gründer von M Star Studios. Gegenüber TMZ erklärte Makler David: "Marilyn Monroe bleibt eine der bekanntesten Persönlichkeiten der Welt, und dieses Haus verbindet die Menschen auf greifbare Weise mit diesem Vermächtnis. Es ist ein Ort, an dem sich Hollywood-Geschichte und der Lifestyle von Palm Springs treffen."

Marilyn lebte Anfang der sechziger Jahre in dem Haus, nur kurze Zeit vor ihrem tragischen Tod im August 1962. Die Schauspielerin, die durch Filme wie "Manche mögen's heiß" und "Blondinen bevorzugt" weltberühmt wurde, verbrachte einen Teil ihrer letzten Lebensjahre in Palm Springs. Das Anwesen ist geprägt von zeitloser Midcentury-Architektur und gilt als international anerkanntes architektonisches Juwel, das ein Stück Hollywood-Geschichte bewahrt.

Getty Images Marilyn Monroe im Jahr 1954

Marilyn Monroe in einer Szene von "Das verflixte siebte Jahr!"

Getty Images Schauspielerin Marilyn Monroe