Nach Kontroverse: Sydney Sweeney wirbt erneut für Jeansmarke

Sydney Sweeney (28) ist das neue Gesicht einer sommerlichen Werbekampagne von American Eagle – und das trotz eines vergangenen Shitstorms! Die Schauspielerin präsentiert in der Kampagne "Syd for Short: American Eagle Jean Shorts", die am 15. April offiziell gestartet ist, verschiedene Jeans-Shorts-Looks mit Beach-Flair. In einem Shot kombiniert sie blaue Denim-Cutoffs mit einer schulterfreien weißen Bluse, in einem anderen trägt sie ausgefranste helle Shorts mit einem schlichten weißen T-Shirt. Ihr blonder Bob in lockeren Wellen und ein glowy Makeup mit rosa Lippen und einem Hauch Highlighter runden den sommerlichen Look ab. Auch in einem Kampagnenvideo ist die Euphoria-Darstellerin zu sehen – tanzend und posierend in verschiedenen Outfits.

In einer Pressemitteilung schwärmte Sydney von der Vielseitigkeit des Kleidungsstücks: "An einer guten Jeansshorts ist etwas Zeitloses dran. Sie ist schlicht, aber sie lässt dich selbstbewusst und gepflegt wirken, ohne zu viel Aufwand zu betreiben." Die Kampagne hat zudem einen guten Zweck: Ein Teil des Nettoerlöses ausgewählter Styles geht vollständig an die Crisis Text Line, eine Organisation für Menschen in psychischen Krisen. "Die Crisis Text Line, eine Sache, die mir sehr am Herzen liegt, war von Anfang an Teil dieser Partnerschaft", erklärte sie laut Us Weekly. "Ich finde es schön zu wissen, dass alle, die diese Teile tragen, auch Teil von etwas Bedeutungsvollem sind, das Menschen direkt hilft, die es brauchen."

Die neue Zusammenarbeit folgt auf eine turbulente Phase für die Schauspielerin und die Marke. Sydneys erste Kampagne für American Eagle war im August 2025 wegen angeblicher Anspielungen auf White Supremacy und Eugenik in die Kritik geraten, woraufhin American Eagle klarstellte, dass es in der Kampagne schlicht um Jeans gehe. Sydney selbst gab sich damals gelassen und sagte gegenüber dem Magazin GQ: "Ich habe eine Jeans-Werbung gemacht. Die Reaktion hat mich definitiv überrascht, aber ich liebe Jeans." Auch danach demonstrierte sie öffentlich ihre Loyalität zur Marke und postete Winterfotos in American Eagle Jeans.

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IMAGO / imageSPACE Sydney Sweeney, Schauspielerin

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Getty Images Sydney Sweeney macht Werbung für Jeans, August 2025

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Instagram / sydney_sweeney Sydney Sweeney posiert erneut für American Eagle Jeans