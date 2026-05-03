Auch sie steigen bei Fame Fighting International in den Ring

Das Promi-Box-Event Fame Fighting International nimmt immer mehr Gestalt an: Neben dem bereits feststehenden Duell zwischen Aleksandar Petrovic (35) und Chase DeMoor sind jetzt zwei weitere Kämpfe von Bild für den 6. Juni in der Ostermann-Arena in Leverkusen offiziell bestätigt worden. Can Kaplan trifft im Supermittelgewicht auf den YouTuber Slim Albaher, während Tobias Pietrek (35) im Schwergewicht gegen YouTube-Star Josh Brueckner antritt.

Für Can Kaplan wird der Kampf gegen Albaher eine ganz besondere körperliche Herausforderung: Aktuell bringt der Unternehmer nach eigenen Angaben 89 Kilogramm auf die Waage – für das Supermittelgewicht gilt jedoch eine Gewichtsobergrenze von 76,2 Kilogramm. Das bedeutet, er muss in rund fünf Wochen fast 13 Kilogramm verlieren. Sein Gegner Albaher ist in der Promiboxszene alles andere als ein Unbekannter. Der YouTuber kommt auf eine Bilanz von vier Siegen bei einer Niederlage und bringt eine außergewöhnliche Reichweite von 1,98 Metern mit – und das bei einer Körpergröße von 1,83 Metern. "Ich bin ein YouTuber, der sich in einen Boxer verwandelt. Das Boxen hat eine ganz neue Seite in mein Leben gebracht", zitierte Bild den Kämpfer. Auch Can verspricht ein hartes Duell: "Das wird ein geisteskranker Kampf. Mein Gegner wird sehr stark sein. Ihr könnt euch auf eine Schlacht freuen."

Tobias Pietrek ist ebenso kein Unbekannter in der Fame-Fighting-Welt: Der Realitystar erreichte bei Fame Fighting 3 das Finale des Schwergewichtsturniers und verlor dort nach fünf Runden gegen Aleks. Tobi hinterließ dabei jedoch einen starken Eindruck und begeisterte die Fans. Sein neuer Gegner Josh Brueckner ist ebenfalls kampferfahren: Der US-Amerikaner führt gemeinsam mit seiner Frau Katie den YouTube-Kanal "Jatie Vlogs" mit mehr als 3,7 Millionen Abonnenten und stand bereits mehrfach im Ring. Auf der Habenseite hat er unter anderem einen K.o.-Sieg gegen Chase – Aleks' kommenden Gegner – im November 2022.

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IMAGO / Beautiful Sports Eugen Lopez, Erfinder von Fame Fighting

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Imago Can Kaplan bei der Pressekonferenz zum Fame Fighting 2025

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Imago Tobias Pietrek bei Fame Fighting 3, Oktober 2025

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