Realityshow: Eugen Lopez kündigt Fame-Fighting-Spektakel an

Eugen Lopez macht ernst: Der Reality-TV-Star hat in seiner Instagram-Story den Fahrplan für ein pralles Fame-Fighting-Jahr 2026 enthüllt. Geplant sind diesmal sogar zwei große Events. "Wir werden dieses Jahr zwei Fame-Fighting-Veranstaltungen haben – eine im zweiten Quartal und eine im vierten Quartal. Und wir werden zusätzlich eine Realityshow, also ein Fighthouse, abdrehen, was zwischen diesen zwei Veranstaltungen stattfinden wird", kündigt Eugen vielversprechend an. Die Show soll in einer Villa gedreht werden, in der 16 Kämpfer zusammenleben und sich permanent von Kameras begleiten lassen. Für Fans bedeutet das: mehr Drama, mehr Einblicke.

Neben der Realityshow wird es zu beiden Fame-Fighting-Veranstaltungen jeweils wieder eine begleitende Dokureihe namens "Unleashed" geben. Diese liefert zusätzliche Hintergrundinformationen zu den Kämpfern und ihrer Vorbereitung. Doch das ist noch nicht alles: Auch der Podcast "Famezone" wird wiederbelebt. Er soll wöchentlich mit prominenten Gästen erscheinen und die Fans mit Updates und spannenden Interviews rund um die Kämpfer und das Fame-Fighting-Universum versorgen.

Eugen zeigt aber nicht nur beim Fame Fighting Herzblut, sondern engagierte sich zuletzt auch sozial. Wie Bild berichtete, spendete der Unternehmer in seiner Heimatstadt Essen über 15.000 Euro, um benachteiligten Kindern und Jugendlichen an der Parkschule im Stadtteil Altenessen ein einjähriges Basketballtraining zu ermöglichen. Unterstützt wird das Projekt von den ETB Miners, dem größten Basketballteam der Stadt. "Für mich ist ganz klar: Kinder sind die Zukunft. Ich möchte Perspektiven schaffen, die diese Kinder niemals bekommen würden", erklärte Eugen.

IMAGO / Beautiful Sports Eugen Lopez, Erfinder von Fame Fighting

Imago Callum Izzard, Veranstalter Eugen Lopez und Marvin Manson bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting

Imago Tobias Pietrek, Juliano Fernandez und Eugen Lopez im November 2024