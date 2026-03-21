Paris Furys 16-jährige Tochter plant eine große Hochzeit

Venezuela Fury, die 16-jährige Tochter von Paris Fury, plant ihre Hochzeit mit ihrem Verlobten Noah – und die soll alles andere als bescheiden werden. Im September vergangenen Jahres machte Noah der jungen Influencerin einen Antrag während ihrer glamourösen Geburtstagsparty und seitdem laufen die Vorbereitungen für die große Feier. In einem Interview mit Notebook verriet Venezuela nun gemeinsam mit ihrer Mutter Paris, dass die Hochzeit im Mai stattfinden soll. "Wir denken, es wird ziemlich klein, aber für jeden anderen wird es wie die größte Hochzeit der Welt sein, weil wir alle sehr OTT sind", erklärte die 16-Jährige lachend. "OTT" ist die englische Abkürzung für "over the top". Dabei hat sie bereits begonnen, nach Kleidern und Locations zu suchen und präsentierte ihrer Mutter einige ausgefallene Ideen, darunter Blumensträuße in leuchtendem Pink und Gelb.

Paris, die selbst mit 18 Jahren heiratete, zeigt sich begeistert von den Hochzeitsplänen ihrer Tochter, auch wenn der Antrag früher kam als erwartet. "Ich fühlte mich nicht alt genug dafür, aber sie ist überglücklich", gestand die 36-Jährige. "Die beiden sind in ihrer eigenen kleinen Blase." Nach der Hochzeit im Mai wird Venezuela zusammen mit Noah in ein Haus auf der Isle of Man ziehen, das die beiden gemeinsam gekauft haben. Für Paris wird der Abschied nicht leicht sein: "Ich werde mich fühlen, als hätte ich meinen Arm verloren. Es wird mich hart treffen", sagte sie. Aktuell unterstützt Venezuela ihre Mutter bei der Betreuung der sechs Geschwister, während Vater Tyson Fury (37) in Thailand für seinen großen Comeback-Kampf im April trainiert. "Im Moment ist Tyson im Trainingscamp, die Kinder sind in der Schule und Venezuela und ich... sind quasi Co-Eltern", erklärte Paris.

Die Familie Fury ist derzeit auch mit den Dreharbeiten für die nächste Staffel ihrer Netflix-Show "At Home With The Furys" beschäftigt, in der auch Venezuelas Verlobung zu sehen sein wird. Venezuela hat mittlerweile auch Freundschaft mit Reality-Star Princess Andre (18) geschlossen, die ihr wertvolle Ratschläge zum Umgang mit dem Promi-Leben gegeben hat. Paris schwärmte von der jungen Frau: "Sie ist talentiert, ein liebevolles junges Mädchen. Ich habe sie ein paar Mal gesehen und sie ist atemberaubend schön, aber mit einer Persönlichkeit, die dazu passt." Auch über Molly-Mae Hague (26), die Verlobte von Tysons jüngerem Bruder Tommy, hatte Paris nur lobende Worte. Die Influencerin erwartet derzeit ihr zweites Kind und Paris zeigte sich erfreut: "Es ist wunderschön und toll für Bambi. Ich verstehe mich wirklich gut mit Molly. Sie macht das großartig. Ich weiß, dass sie mit Bambi manchmal zu kämpfen hatte, aber sie ist eine großartige Mutter. Ich bin so stolz auf sie."

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Instagram / tysonfury Tyson Fury, Paris Fury und ihre Kinder im August 2025

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Instagram / parisfury1 Paris und Tyson Fury und ihre Kinder

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Getty Images Tyson Fury und Paris Fury, Ehepaar

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