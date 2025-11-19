James Middletons Geheimnis: Seine Hündin rettete sein Leben

James Middleton (38), Bruder von Prinzessin Kate (43), hat ein zutiefst persönliches Buch veröffentlicht. In "Ella & ich" teilt er die Geschichte seiner schwarzen Cocker-Spaniel-Hündin Ella, die ihn durch die dunkelsten Zeiten seines Lebens getragen hat. Während James unter schweren Depressionen und dem Druck der Öffentlichkeit litt, war es Ellas bedingungslose Nähe, die ihn wieder ins Leben zurückholte. "Ella war mein Anker", beschreibt der Unternehmer sein emotionales Band zu dem geliebten Tier. Sie war für ihn weit mehr als ein Haustier – sie wurde zur stillen Therapeutin.

In dem bewegenden Werk gewährt James auch Einblicke in sein privates Leiden und seinen Weg zur Heilung. Die Angst, als Bruder von Prinzessin Kate über seine Erkrankung zu sprechen, lähmte ihn lange Zeit. Dennoch fand er in der Therapie und durch Ella neuen Mut. Seine Familie, wie auch die innige Beziehung zu Kate, wurden in dieser Zeit ebenfalls zu einem wichtigen Rückhalt. Bilder der Prinzessin zeigen immer wieder, wie liebevoll und vertraut sie mit Vierbeinern umgeht – eine Charaktereigenschaft, die James und seine Schwester verbindet.

Nach 15 Jahren musste James 2023 Abschied von Ella nehmen, die in seinen Armen starb. Wenige Monate später brachte seine Frau Alizée Thevenet ihren gemeinsamen Sohn Inigo zur Welt. Auf Instagram schrieb der Unternehmer: "Ich habe ihm alles über Ella erzählt, dass wir sie sehr vermissen und dass er ohne sie heute nicht hier wäre." Sie war nicht nur eine Begleiterin in schweren Zeiten, sondern auch ein Bindeglied zur Welt und zur Liebe, die James schließlich fand. Die Geschichte von Ella ist eine Hommage an die heilende Kraft von Tieren und die außergewöhnliche Verbindung zwischen Mensch und Hund.

Instagram / jmidy James Middleton mit seiner verstorbenen Hündin Ella, Oktober 2020

Getty Images Herzogin Kate in Islamabad, Islamabad

