Emotional: Prinzessin Kates Bruder James feiert Hochzeitstag

James Middleton (38), der jüngere Bruder von Prinzessin Kate (43), hat nun anlässlich seines vierten Hochzeitstags mit Ehefrau Alizée auf Instagram bislang ungesehene Hochzeitsfotos geteilt. Die Aufnahmen zeigen Momente des großen Tages im September 2021, als sich das Paar in einer malerischen kleinen Kirche im südfranzösischen Bormes-les-Mimosas das Jawort gab. Hand in Hand verließen sie die Kirche, während Familienmitglieder und Freunde jubelten. Zu einem der Schnappschüsse schrieb James rührende Zeilen: "Alles Gute zum Jahrestag, meine liebe Alizée. Ich liebe dich jeden Tag mehr und mehr."

Besonders bemerkenswert war dabei ein Detail, wie die Bunte berichtet: Alizée trug an ihrem Hochzeitstag das Kleid, das James' Mutter Carole Middleton (70) bereits vor 41 Jahren zu ihrer eigenen Hochzeit angezogen hatte. "Es passte perfekt und war genau das, was ich wollte", sagte Alizée damals im Gespräch mit dem Magazin Hello. Ein weiteres Bild zeigte das Paar am Strand, wo die untergehende Sonne für eine romantische Kulisse sorgte. Auch die Follower von James reagierten begeistert und hinterließen zahlreiche Glückwünsche in den Kommentaren.

James und Alizée lernten sich laut Bunte 2018 in einer Bar in London kennen und gelten seitdem als Traumpaar. Der Unternehmer betonte in der Vergangenheit immer wieder, wie viel seine Familie ihm bedeutet und wie dankbar er für die gemeinsamen Jahre ist. Heute lebt das Paar mit seinen Hunden auf dem Land und genießt das Familienleben in vollen Zügen. James, der trotz royaler Verwandtschaft ein eher zurückgezogenes Leben führt, lässt mit solchen Einblicken dennoch die Herzen seiner Follower höherschlagen.

Getty Images James Middleton auf der Hochzeit von Prinz Harry und Herzogin Meghan im Mai 2018

Instagram / jmidy James Middleton und seine Frau Alizée am Strand

Instagram / jmidy James Middleton und seine Frau Alizée an ihrem Hochzeitstag