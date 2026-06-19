Prinzessin Eugenie & Beatrice kämpfen um ihren Royal-Status

Nach dem Epstein-Skandal um ihren Vater Andrew Mountbatten-Windsor (66) und den Negativschlagzeilen rund um mietfreies Wohnen in royalen Unterkünften kämpfen Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (36) offenbar um ihre Stellung im Königshaus. Beim Auftritt bei Peter Phillips (48)' Hochzeit mit Harriet in der Grafschaft Gloucestershire liefen die Schwestern demonstrativ zu Fuß den Weg zur Kirche hinunter – während die übrigen Royals gemütlich direkt vor dem Eingang abgesetzt wurden. War das ein klares Zeichen für ihre royale Selbstbehauptung nach monatelangem Gegenwind?

Royalexperte Duncan Larcombe schlägt in diese Kerbe. Gegenüber dem Magazin New erklärt er: "Die Prinzessinnen kämpfen zurück. Sie sind entschlossen, sich nicht von ihren Eltern die Dinge ruinieren zu lassen." Besonders fiel dabei das Verhalten von Prinz William (43) auf, der die Schwestern herzlich begrüßte. "Die Art, wie William die Schwestern begrüßt hat, war ein echter Ausdruck seiner Haltung ihnen gegenüber. Ich glaube nicht, dass er ihnen einen Vorwurf macht. Während er Andrew nicht einmal in die Augen schaut, küsst er die beiden öffentlich – und das ist enorm", analysiert der Experte.

Hinter dem Auftritt der Töchter soll kein Geringerer als Andrew selbst stecken, der sie per E-Mail dazu aufgefordert haben soll, nicht nur zu erscheinen, sondern "den Kopf hochzuhalten". Andrew gilt dem Bericht zufolge als zunehmend verärgert über König Charles III. (77), den er für sein Vorgehen in der Angelegenheit kritisiert. Eine Quelle gegenüber der Daily Mail beschreibt ihn als jemanden, der sich "zum Sündenbock gemacht" fühle und nun selbst zum Gegenschlag ausholen wolle.

Anzeige Anzeige

Imago Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie treffen zur Hochzeit von Peter Phillips und Harriet Sperling in Kemble ein, 2026

Anzeige Anzeige

Imago Edoardo Mapelli Mozzi, Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice treffen zur Hochzeit von Harriet Sperling und Peter Phillips ein

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Andrew folgt dem Sarg von Queen Elizabeth II. nach dem Staatsbegräbnis in London