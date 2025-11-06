James Middleton baut rührenden Tribut für Hündin Ella (†)

2023 starb James Middletons (38) geliebte Hündin Ella. Der Vierbeiner hatte eine große Bedeutung für den jüngeren Bruder von Prinzessin Kate (43), denn sie half ihm durch eine schwierige Phase. Deshalb setzt James Ella jetzt ein besonderes Denkmal. Er ließ schon vor einiger Zeit eine Büste des Hundes anfertigen, die er in seinem Haus aufstellte. Die Ankunft der Skulptur löste in ihm große Emotionen aus, wie er bei Instagram erzählt: "Ich war so emotional, als ich sie zum ersten Mal sah, dass ich weinte." Das ist aber noch nicht alles, denn der Brite trägt seine Ella bei wichtigen Anlässen, wie unter anderem der Krönung von König Charles (76), immer bei sich. "Meine Freundin, die Künstlerin Holly Frean, hat ein winziges Porträt von ihr gemalt, nicht größer als eine Briefmarke", erzählt er dem Magazin.

Fans bekamen das winzige Bild sogar schon zu Gesicht. Denn als James' kleiner Sohn Inigo geboren wurde, teilte er ein Foto im Netz, das die Babyhand in seiner Handfläche zusammen mit dem Mini-Porträt zeigte. All das zeigt, wie groß die Bedeutung des Hundes in James' Leben war. Als sie im Sommer 2023 verstarb, veröffentlichte der 38-Jährige ein emotionales Essay in der Sunday Times, in dem er von ihr Abschied nahm. "Sie zu begraben – das war das Schlimmste", schrieb er. Alleine musste er da aber nicht durch, Unterstützung gab es von der ganzen Familie: "Die ganze Familie kam, um sich von ihr zu verabschieden. Ich kann nicht für sie sprechen, aber ich glaube, sie hat auch ihr Leben beeinflusst."

Ella half James durch eine dunkle Zeit, als er mit depressiven Phasen kämpfte. Ihr Andenken bewahrt der Unternehmer in mehreren Aspekten seines Lebens. Nicht nur, dass sie in seinem Wohnzimmer verewigt ist und die Spitze seines Weihnachtsbaums schmückt – er nutzte ihren Namen auch für sein Hundefutter- und Lifestyle-Unternehmen "James & Ella". Seine 2024 veröffentlichte Biografie widmete James im Titel und Inhalt ebenfalls seiner Ella: Das Buch, in dem er von seinen mentalen Problemen, aber auch Familiengeschichten erzählt, trägt den Titel "Meet Ella: The Dog Who Saved My Life".

Instagram / jmidy James Middleton mit seiner verstorbenen Hündin Ella, Oktober 2020

Instagram / jmidy James Middletons Büste seiner Hündin Ella, August 2025

Instagram / jmidy James Middleton und sein Sohn