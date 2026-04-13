Nachhaltig: Kate und Charlotte tragen Mäntel zum zweiten Mal

Beim traditionellen Ostergottesdienst in Windsor präsentierte sich die königliche Familie in festlichen Looks – und Prinzessin Kate (44) und ihre Tochter Prinzessin Charlotte (10) setzten dabei ein nachhaltiges Zeichen. Die beiden Royals erschienen nicht nur im farblich aufeinander abgestimmten Partnerlook, sondern trugen ihre eleganten Mäntel erneut. Charlotte kombinierte ihr sommerliches blaues Kleid mit einem kamelbraunen Mantel mit einreihiger Knopfleiste, während Kate ebenfalls in der gleichen Farbfamilie gekleidet war. Mit der Wahl ihrer Outfits zeigten Mutter und Tochter, dass königliche Mode nicht nur schön, sondern auch nachhaltig sein kann.

Für Charlotte war es bereits die zweite öffentliche Gelegenheit, bei der sie ihren Mantel im edlen Kamelton präsentierte. Das junge Mitglied der königlichen Familie hatte das Kleidungsstück erst vor wenigen Monaten zu Weihnachten getragen. Auch Kate griff auf ein bewährtes Lieblingsstück aus ihrem Kleiderschrank zurück – ihren Mantel hatte die Prinzessin zuletzt im Jahr 2022 in der Öffentlichkeit gezeigt. Das Recycling ihrer festlichen Kleidung unterstreicht den bewussten Umgang der Royals mit Mode.

Charlotte, die im Mai ihren elften Geburtstag feiern wird, zeigte sich beim Ostergottesdienst stilsicher und passte ihr Outfit gekonnt an beide Elternteile an. Das blaue Kleid, das unter ihrem Mantel hervorlugte, orientierte sich farblich an der Krawatte ihres Vaters Prinz William (43), während der kamelbraune Mantel die Farbpalette ihrer Mutter Kate aufgriff. Die junge Prinzessin, die gemeinsam mit ihren beiden Brüdern Prinz George (12) und Prinz Louis (7) aufwächst, beweist bereits in jungen Jahren ein Gespür für harmonische Looks und royale Eleganz.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Links: Prinzessin Charlotte beim Ostergottesdienst, rechts: Charlotte an Weihnachten

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Links: Prinzessin Kate beim Ostergottesdienst 2026, rechts: Kate 2022

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Getty Images Prinzessin Charlotte von Wales und Kate, Prinzessin von Wales beim Ostergottesdienst in der St.-Georgs-Kapelle in Windsor, 5. April 2026