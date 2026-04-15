Warum knickst Prinzessin Kate, aber ihre drei Kinder nicht?

Beim traditionellen Ostergottesdienst der britischen Königsfamilie in der St George's Chapel auf Schloss Windsor sorgte Prinzessin Kate (44) für Gesprächsstoff unter Royal-Fans. Die Prinzessin von Wales erschien am Ostersonntag gemeinsam mit ihrem Ehemann Prinz William (43) und den drei gemeinsamen Kindern Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7) zu dem royalen Termin, an dem die Familie Wales nach zweijähriger Pause wieder teilnahm. Vor der Kapelle warteten sie auf die Ankunft von König Charles III. (77) und Königin Camilla (78). Als das königliche Paar eintraf, machte Kate einen Knicks zur Begrüßung – ihre drei Kinder jedoch nicht. Dieses Verhalten irritierte zahlreiche Beobachter in den sozialen Medien, die sich fragten, warum die Prinzessin das royale Protokoll befolgte, während George, Charlotte und Louis stehen blieben.

Viele Royal-Fans zeigten sich verwirrt über die Geste und hinterfragten, ob es spezielle Protokollregeln gibt, die erklären, warum Kate knickste, ihre Kinder aber nicht. Auch Charles und Camilla nahmen am Ostergottesdienst teil, der zu den festen Traditionen der britischen Royals gehört und jedes Jahr große mediale Aufmerksamkeit erhält. Eine mögliche Erklärung der fehlenden Verbeugung ist laut Gala die Tatsache, dass die Kinder noch sehr jung sind. Dagegen spricht allerdings, dass sie schon öfter in der Vergangenheit eine Vorbeugung und einen Knicks gezeigt haben. Eine glaubhaftere Erklärung lautet: "Es ist möglich, dass sie den König und die Königin bereits einmal gesehen und entsprechend begrüßt haben." Denn die offizielle Begrüßung findet nur einmal täglich statt, anschließend dürfen sich die Royals begrüßen, wie andere auch.

Für die Familie von William und Kate war die Teilnahme am Ostergottesdienst eine Rückkehr zu royalen Pflichten nach längerer Abwesenheit bei diesem Termin. Die drei Kinder der beiden sind mittlerweile im schulpflichtigen Alter und treten zunehmend bei öffentlichen Anlässen in Erscheinung. George ist bereits zwölf Jahre alt, Charlotte zehn und der jüngste Spross Louis sieben. Die Familie lebt in Windsor und hat in den vergangenen Jahren versucht, den Kindern trotz ihrer royalen Herkunft ein möglichst normales Aufwachsen zu ermöglichen.

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Imago Prinzessin Charlotte, Catherine, Prinz George, Prinz Louis, Prinz William und James, Earl of Wessex beim Ostergottesdienst in Windsor

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Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern beim Oster-Gottesdienst in der St George’s Chapel in Windsor, April 2026

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Getty Images Ankunft der Royals zur Ostermesse in St George's Chapel in Windsor 2026