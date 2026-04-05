Tom Felton bietet jungem Draco-Darsteller Unterstützung an

Tom Felton (38) hat seinem Nachfolger Lox Pratt eine berührende Nachricht zukommen lassen. Der Schauspieler, der die Rolle des Draco Malfoy in den Kinofilmen verkörperte, möchte dem jungen Darsteller bei der Neuverfilmung der Harry Potter-Geschichte als Serie zur Seite stehen. In der kommenden HBO-Produktion wird Lox in die Fußstapfen von Tom treten und den Slytherin-Schüler spielen, der dem Trio bestehend aus Harry, Hermine und Ron das Leben schwermacht. Wie Tom im Podcast "Happy Sad Confused" verriet, hat er dem Nachwuchsschauspieler seine Kontaktdaten zur Verfügung gestellt und ihm seine Unterstützung angeboten. Dabei war es ihm wichtig, sich nicht aufzudrängen und Lox genügend Freiraum für seine eigene Interpretation der Figur zu lassen.

"Ich habe eine Nachricht geschickt. Das war mir wichtig", erklärte Tom im Podcast. Er habe sowohl Lox als auch dessen Eltern ausgerichtet: "Hier ist meine Telefonnummer. Hier ist meine Adresse." Gleichzeitig betonte der Schauspieler, dass er seinem Nachfolger keine Ratschläge aufzwingen wolle: "Ich kann dir nicht sagen, wie du das machen sollst. Das ist deine Reise. Hab so viel Spaß wie möglich. Mach so viele Fotos, wie du kannst. Stiehl so viele Requisiten, wie du kannst – die werden ein Vermögen wert sein. Und falls du mal ein paar aufmunternde Worte brauchst oder Fragen hast, bin ich für dich da." Tom wisse aus eigener Erfahrung, unter welchem Druck man als Kinderdarsteller bei einem dermaßen großen Projekt stehe.

Tom hatte die Rolle des Draco Malfoy selbst als Jugendlicher übernommen und in allen acht Kinofilmen gespielt. Für die meisten Fans ist die Figur des arroganten Slytherin-Schülers untrennbar mit seinem Gesicht verbunden. In der Serie wird Lox die Rolle mit einer markanten Veränderung übernehmen: Anstelle von streng nach hinten gegelten Haaren zeigt sich der neue Draco mit einer etwas entspannteren Lockenfrisur. Erste Schauspielerfahrung konnte Lox bereits in der Serie "Lord of the Flies" sammeln, in der er eine der vier Hauptrollen spielt. Die Harry Potter-Serie startet im Dezember 2026 bei HBO Max und wird im Wochentakt ausgestrahlt. Die erste Staffel umfasst acht einstündige Episoden.

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Getty Images Tom Felton, Schauspieler

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ActionPress Alan Rickman und Tom Felton in "Harry Potter und die Kammer des Schreckens"

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Getty Images Tom Felton 2001 bei der "Harry Potter"-Premiere