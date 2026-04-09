Bestätigt: "Harry Potter"-Serie wird in den 90ern spielen

Die neue Harry Potter-Serie verspricht den Fans eine größere Nähe zur Buchvorlage als bei den Filmen. Ob das wirklich umgesetzt wurde, wird sich mit der Ausstrahlung Ende des Jahres zeigen. Doch ein wichtiger Aspekt aus der beliebten Buchreihe wird tatsächlich in die Serie eingebaut. Anhand des Trailers war nicht ganz zu erkennen, zu welcher Zeit das Remake spielen wird – die Bücher sind in den 90er-Jahren angesiedelt, die Serie hätte durchaus auch in der Gegenwart spielen können. Ein Behind-the-Scenes-Video bringt nun Klarheit. "Finding Harry – Die Kunst der Magie" heißt der Clip und wurde von HBO Max veröffentlicht. Darin macht Kostümdesignerin Holly Waddington einen entscheidenden Kommentar: "Je mehr Kleidung wir finden, desto natürlicher ergibt sich auch die Farbpalette des Jahres 1991. [...] Wir wollen eine Zeitreise ermöglichen und bewegen uns dafür zwischen verschiedenen Zeitfenstern und Kostümstilen."

Damit ist eindeutig, dass die "Harry Potter"-Serie tatsächlich in den frühen 90er-Jahren spielt. Bei einem zweiten Blick auf den Trailer fällt auch auf, dass gerade Harrys unangenehme Pflegefamilie, die Dursleys, passend zu der Zeit gekleidet sind – beispielsweise durch die auffällige Nickelbrille von Harrys Tante Petunia (Bel Powley). Die zeitliche Einordnung orientiert sich also direkt an den Büchern: Hier wurde Harry im Jahr 1980 geboren. Als er mit elf Jahren nach Hogwarts fährt, ist es also 1991. Die Filme, die bis heute Kultstatus haben, machen derweil keine konkrete Zeitangabe, scheinen von der Optik her aber gut zum Premierenjahr von "Harry Potter und der Stein der Weisen" 2001 zu passen. Auch die Bekleidung der Figuren in allen acht Filmen fügt sich eher in die 2000er ein.

Wie genau die Serie die Romane am Ende aber wirklich aufgreift, ist zum jetzigen Zeitpunkt schwer zu sagen. Die eingeschweißten Potterheads, wie sich die Fans von "Harry Potter" nennen, müssen sich aber definitiv an ein neues Gewand gewöhnen. Eine der wohl größten Veränderungen ist Schauspieler Paapa Essiedu, der Professor Snape verkörpern und damit in die Fußstapfen von Alan Rickman (†69) tritt. Seine Besetzung führte aber zu teils heftigen und unangemessenen Reaktionen. Der Brite soll sogar Morddrohungen erhalten haben. HBO zog mittlerweile Konsequenzen und verschärfte die Sicherheitsbestimmungen am Set. "Bei allen Schauspielern in großen IP-Shows – und das ist offensichtlich eine davon, bei der man leidenschaftliche Fans und Menschen mit vielen Meinungen hat – kann es an manchen Stellen beängstigend werden", erklärte HBO-Chef Casey Bloys gegenüber Variety.

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Warner Bros. Discovery Dominic McLaughlin als Harry Potter

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Aidan Monaghan / HBO Die neuen "Harry Potter"-Darsteller Arabella Stanton, Dominic McLaughlin und Alastair Stout

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Getty Images Paapa Essiedu im Februar 2023

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