Missbrauchs-Traumata prägten Gabrielle Unions Erziehungsstil

Gabrielle Union (53) hat offen über die langanhaltenden Folgen eines sexuellen Übergriffs gesprochen, den sie im Alter von 19 Jahren erlitt. In einem Gespräch mit der Traumatherapeutin Lashauna Cutts von Nema Health schilderte die Schauspielerin, wie die daraus resultierende posttraumatische Belastungsstörung über Jahrzehnte ihren Alltag bestimmte – und auch ihren Umgang mit ihrer sieben Jahre alten Tochter Kaavia beeinflusste. Selbst im gesicherten eigenen Garten sei es ihr kaum möglich gewesen, einfach zuzuschauen, wie ihre Tochter Räder schlägt, ohne von Angstgedanken überwältigt zu werden.

"Wir sind im Hinterhof – es ist unser eigener Garten. Wir haben Security. Bewaffnete Security bei uns zu Hause", erklärte Gabrielle gegenüber dem Magazin People. "Aber ich denke: 'Was, wenn die an ihm vorbeikommen?' Ich kann dir nicht beim Radschlagen zusehen, wenn ich an einen fiktiven Verbrechermeister denke, der irgendwie die Security überlistet und durch das Gartentor kommt. Ich kann nicht erziehen, ich kann so nicht präsent sein." Durch eine spezialisierte Traumatherapie habe sie nun endlich einen anderen Zustand erreicht: "Jetzt schaue ich ihr einfach beim Radschlagen zu. Ich kann präsent genug sein, um wirklich zu hören, was sie sagt", so die Schauspielerin weiter. Die Behandlung habe außerdem "Frieden" in ihr Zuhause und ihre Ehe gebracht – eine Last, deren Schwere ihr selbst vorher kaum bewusst gewesen sei.

Gabrielle hatte bereits in der Vergangenheit immer wieder öffentlich über ihre psychischen Belastungen gesprochen. In einem Social-Media-Video im Juni 2022 beschrieb sie, wie Panikattacken und Angst ihr Leben einengten – selbst alltägliche Dinge wie das Verlassen des Hauses wurden ihr zur Tortur. Nun betonte sie, nach 34 Jahren zum ersten Mal wirklich auf dem Weg der Heilung zu sein: "Ich würde niemandem 34 Jahre des Leidens wünschen." Privat steht ihr dabei ihr Ehemann Dwyane Wade (44) zur Seite, der ihr laut eigener Aussage auch in anderen schwierigen Lebensphasen ein verlässlicher Rückhalt ist.

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Getty Images Schauspielerin Gabrielle Union bei der Premiere von "Als du mich sahst"

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Getty Images Schauspielerin Gabrielle Union auf "Black Cultural Innovators In Film And TV"- Event in Hollywood

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Getty Images Gabrielle Union und Dwyane Wade, September 2022