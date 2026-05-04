Seltener Auftritt: Emily Blunt und John strahlen in New York

Ein glamouröser Abend in New York City: Am Sonntag, dem 3. Mai, erschien Emily Blunt (43) gemeinsam mit ihrem Ehemann John Krasinski (46) bei den Lucille Lortel Awards 2026 im NYU Skirball. Die Schauspielerin war an diesem Abend ganz für John da, der für seine Rolle im Theaterstück "Angry Alan" als bester Hauptdarsteller in einem Schauspiel nominiert war. Für zusätzlichen Glamour sorgte Emilys eleganter Look: Die Leinwand-Beauty zeigte sich in einem Outfit von Designerin Stella McCartney, kombiniert mit funkelndem Schmuck von Hearts on Fire.

Den begehrten Preis konnte John an diesem Abend allerdings nicht mit nach Hause nehmen – er ging an Aigner Mizzelle für dessen Auftritt in "The Monsters". Unter den weiteren Gästen der Preisverleihung, die jährlich die herausragenden Leistungen des Off-Broadway-Theaters würdigt, befanden sich unter anderem Isa Briones und Patrick Ball aus "The Pitt", die derzeit beide in eigenen Broadwayproduktionen zu sehen sind. Auch Lea Michele (39) und Kevin McHale (37) waren mit von der Partie – beide stehen aktuell in Musical-Produktionen auf der Bühne, Lea am Broadway, Kevin im Off-Broadway-Bereich.

Der Abend in New York folgte auf ein weiteres großes Highlight für Emily und John: Nur wenige Tage zuvor wurden sie in Los Angeles gemeinsam mit Emilys Schwager Stanley Tucci (65) geehrt. In einer gemeinsamen Zeremonie erhielten Emily und Stanley ihre Sterne auf dem berühmten Hollywood Walk of Fame – und das Besondere: Die beiden Sterne liegen direkt nebeneinander. Die Ehrung fand außerdem genau einen Tag vor dem Kinostart von Der Teufel trägt Prada 2 statt, in dem Emily und Stanley gemeinsam vor der Kamera stehen.

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Getty Images Emily Blunt und John Krasinski bei den Lucille Lortel Awards 2026 im NYU Skirball Center in New York City

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Getty Images Emily Blunt und John Krasinski bei den Lucille Lortel Awards am NYU Skirball Center in New York City

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Getty Images Stanley Tucci und Emily Blunt feiern ihre Sterne auf dem Hollywood Walk of Fame in Los Angeles