Autsch: Lindsey Vonn gibt Einblick in schmerzhafte Reha

Lindsey Vonn (41) lässt ihre Community an einer besonders harten Etappe ihrer Genesung teilhaben. Die Olympiasiegerin zeigte am Freitag in ihrer Instagram-Story ein Video aus der Reha, in dem ein Physiotherapeut ihr verletztes Bein für einige Sekunden nach unten drückt. Lindsey ringt sichtbar nach Luft, verzieht das Gesicht vor Schmerzen und beißt sich auf die Lippe. Zwei große Verbände verdecken die Operationsstellen am Bein. Kurz darauf folgt ein zweiter Clip: Die Skirennläuferin strahlt und tritt auf einem Reha-Fahrrad erstmals seit ihrem Olympia-Sturz wieder flüssig in die Pedale. Die kurze Bildunterschrift zum ersten Clip lautete: "Musste ich machen...", der zweite erklärte den Grund: "Damit ich das hier machen konnte".

Hinter dem Video steckt eine dramatische Vorgeschichte. Die US-Amerikanerin startete bei den Winterspielen in Italien, obwohl sie sich bereits am 30. Januar bei einem Weltcuprennen in der Schweiz das Kreuzband gerissen hatte. Am 8. Februar stürzte Lindsey im Abfahrtslauf nach 13 Sekunden und wurde mit dem Helikopter ins Krankenhaus Ca’ Foncello gebracht. Dort stabilisierten Ärztinnen und Ärzte einen Bruch am linken Bein operativ. In den Tagen danach folgten mehrere Eingriffe; nach der dritten Operation meldete sie sich auf Instagram und schrieb: "Ich bin dankbar für all das unglaubliche medizinische Personal, Freunde, Familie, die an meiner Seite waren, und die schöne Welle der Liebe und Unterstützung von Menschen auf der ganzen Welt." Nach einer weiteren Operation in Italien durfte sie in die USA zurückkehren. Später erklärte sie in einem Social-Media-Post: "Dr. Tom Hackett hat mein Bein gerettet. Er hat mein Bein vor einer Amputation bewahrt. Er hat etwas gemacht, das Fasziotomie heißt, bei dem er beide Seiten meines Beins aufgeschnitten hat und es sozusagen aufgeklappt hat, es atmen ließ, und er hat mich gerettet."

Seitdem dokumentiert Lindsey ihren Weg Schritt für Schritt. Aus dem Rollstuhl heraus kämpfte sie sich in die Physiotherapie, teilte Trainingsausschnitte und kleine Fortschritte. "Definitiv harte Zeiten, aber immer noch dankbar. Ich arbeite weiter hart. Das einzige Ziel ist, gesund zu werden. Ein Tag nach dem anderen. Ich schaffe das", schrieb sie zu einem Clip aus dem Fitnessstudio. Die Sportlerin betont dabei immer wieder ihr Umfeld: medizinische Teams, Freundinnen und Freunde sowie Familie, denen sie öffentlich dankt. Ihre kurzen, klaren Botschaften richten sich direkt an die Fans und geben einen persönlichen Einblick in Motivation und Mindset. Der lächelnde Moment auf dem Rad zeigt, was Lindsey antreibt: die spürbaren, kleinen Etappen auf dem langen Weg zurück in den Alltag.

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Getty Images Lindsey Vonn bei den ESPY Awards, 2025

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Instagram / lindseyvonn Lindsey Vonn

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Instagram / lindseyvonn Lindsey Vonn, Februar 2026