Tochter beim Event: Georgina Fleur reagiert auf die Kritik

Georgina Fleur (36) sorgt mit einem Red-Carpet-Auftritt erneut für Gesprächsstoff: Bei der Premiere der neuen Staffel von "Kampf der Reality-Allstars" tauchte der Realitystar nicht allein auf, sondern brachte ihre etwa vierjährige Tochter mit zu dem Event. In Köln posierte die Influencerin inmitten der TV-Kollegen und Kamerateams – und der kleine Wirbelwind wich ihr dabei kaum von der Seite. Während Georgina sich augenscheinlich über die gemeinsame Zeit auf dem Event freute, ließen kritische Stimmen aus der Realityszene nicht lange auf sich warten, wie unter anderem RTL berichtete.

Mehrere ihrer Mitstreiter aus dem Realitykosmos sollen den Auftritt des Kindes auf dem roten Teppich als unpassend empfunden haben. Sie bemängeln demnach, dass ein öffentliches TV-Event mit Blitzlichtgewitter und zahlreichen Medienvertretern nicht der richtige Ort für ein Kita-Kind sei. Georgina selbst sieht das allerdings völlig anders. In ihrer Instagram-Story meldete sich die Mutter zu Wort und machte deutlich, wie widersprüchlich sie die Kritik empfindet. "Mega. Lässt du dein Kind bei einem Babysitter, bist du die Böse. Nimmst du sie mit, bist du die Böse. Lässt du sie in Dubai bei Prinz Marcus: Du bist böse", schrieb sie dort.

Georgina lebt mit ihrer Tochter, die sie in der Öffentlichkeit nur "Baby G" nennt, überwiegend in Dubai. Die 36-Jährige achtet nach eigenen Angaben normalerweise sehr darauf, die Privatsphäre der Kleinen zu schützen und zeigt ihr Gesicht im Netz nicht. Gleichzeitig betont die Realitymama immer wieder, wie eng die Bindung zu ihrem Nachwuchs ist und dass sie den Alltag häufig allein mit ihr meistert. Schon in der Vergangenheit hatte sie erzählt, dass sie ihrer Tochter gerne zeigen möchte, wie ihr Job in der TV- und Social-Media-Welt aussieht und weshalb sie regelmäßig auf Events oder vor Kameras steht.

Anzeige Anzeige

Joyn / Michael de Boer Georgina Fleur, "Villa der Versuchung"-Teilnehmerin

Anzeige Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Gerogina Fleur, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur mit ihrer Tochter, März 2026