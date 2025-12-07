Ist Cedric Beidinger und Elizas Tochter ein Schreikind?

Vor zwei Monaten änderte sich das Leben von Cedric Beidinger (32) und Eliza Klenner grundlegend: Ihre gemeinsame Tochter Leni erblickte am 1. Oktober das Licht der Welt. Nun spricht Eliza über eine Herausforderung, die viele frischgebackene Eltern kennen – die sogenannten "Hexenstunden". Besonders abends, ab etwa 17 Uhr, werde es laut, erzählte die Social-Media-Ikone im Gespräch mit Promiflash. "Bisher geht es eigentlich. Also, wir hatten schon so ein paar Tage, die wirklich sehr, sehr anstrengend waren, wo wir dachten, wird es ein Schreibaby?" Unterstützt werden die fitnessbegeisterten Eltern dabei von einer App, die ihnen das Leben mit der kleinen Leni erleichtert.

Wie der Abnehm-Coach verriet, nutzt das Paar ein cleveres Tracking-Tool, das den Schlaf- und Essensrhythmus ihres Babys überwacht und vor besonders unruhigen Phasen warnt. "Eliza hat jetzt die letzten Wochen den Schlaf und das Essen getrackt, sodass die App uns eine Warnung gibt – und das funktioniert dementsprechend richtig gut", schilderte der Ex on the Beach-Teilnehmer seine Erfahrungen. Auch seine Verlobte zeigte sich überrascht davon, wie sehr technische Hilfsmittel den Alltag vereinfachen können: "Ich hätte auch nicht gedacht, dass eine App mir helfen kann." So behalten die beiden die kleinen Besonderheiten in Lenis Rhythmus besser im Blick.

Für Cedric ist es der erste Nachwuchs, während Eliza bereits Erfahrung aus ihrer Rolle als zweifache Mutter mitbringt. Während der Schwangerschaft und nach der Geburt überraschte Eliza ihre Fans mit regelmäßigen, sehr persönlichen Updates. Der Kinderwunsch des Paares war mit großen Herausforderungen verbunden. Eine frühere Operation hat dazu geführt, dass Eliza auf natürlichem Weg keine Schwangerschaft mehr möglich ist. Eine Kinderwunschbehandlung bescherte ihnen schließlich das erhoffte Glück. Cedric, der sich 2020 im Rahmen der Jubiläumsstaffel von Big Brother die 100.000 Euro Gewinnprämie sicherte, teilte ebenfalls seine Freude über die Vaterschaft und zeigte sich mehrmals gerührt von den ersten Momenten mit seiner Tochter, die für beide einen neuen Lebensabschnitt markieren.

Cedric Beidinger Eliza Klenner und Cedric Beidinger, Influencer

Cedric Beidinger Cedric Beidinger und Eliza Klenner im Februar 2025

Instagram / cedricbeidinger Cedric Beidinger und Eliza Klenner mit ihrer gemeinsamen Tochter