Deepfakes: Aurelia Lamprecht ist Opfer digitaler Gewalt

Aurelia Lamprecht (27) ist Opfer digitaler Gewalt geworden. Die Realitystar-Bekanntheit aus Baden-Baden, die durch TV-Auftritte einem breiteren Publikum bekannt wurde, entdeckte im Netz tausende Deepfakes von sich – manipulierte Fotos und Videos, die sie scheinbar nackt zeigen. Wochenlang behielt sie das Wissen über die Bilder für sich und sprach mit niemandem über das, was passiert war. Erst vergangenes Jahr machte sie ihre Erfahrung öffentlich. Wer hinter den Deepfakes steckt, ist bis heute unklar.

Im Gespräch mit SWR Aktuell beschreibt Aurelia, wie die Entdeckung der gefälschten Bilder sie innerlich erschüttert hat: "Ich habe mich irgendwie vor mir selber geekelt. Und natürlich auch – was eigentlich niemals sein dürfte – dieses: Habe ich Schuld? Habe ich irgendwas falsch gemacht?" Auf eine Strafanzeige verzichtete sie schließlich wegen der geringen Erfolgsaussichten. Denn solche Deepfakes sind in Deutschland bislang nicht strafbar. Inzwischen lässt sie die Bilder von einer Firma per KI löschen – für 100 Euro im Monat. Vollständige Sicherheit bietet auch das nicht: "Es gibt mir was zurück, diese Sicherheit. Ich muss aber dazu sagen, es bleibt trotzdem. Weil es nicht behoben ist. Es wird nur dagegen angekämpft, aber die Personen, die dahinter stecken, die machen das ja im Minutentakt immer weiter", so Aurelia.

Für die 27-Jährige ist die Konfrontation mit digitaler Gewalt kein neues Phänomen. Bereits in der Vergangenheit berichtete sie öffentlich davon, in den sozialen Medien täglich sexuell belästigt und mit Gewalt sowie dem Tod bedroht zu werden. Experten warnen, dass Betroffene von Deepfakes psychische Folgen wie Depressionen oder posttraumatische Belastungsstörungen entwickeln können – und dass das Problem keineswegs nur Personen des öffentlichen Lebens betrifft.

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Instagram / aurelialamprecht Aurelia Lamprecht, Realitystar

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Imago Aurelia Lamprecht beim Fame Fighting 2 im Maritim Hotel Bonn, 09.11.2024

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