So verbringen Cedric Beidinger und Eliza Klenner Weihnachten

Cedric Beidinger (32) und Eliza Klenner freuen sich dieses Jahr auf ein ganz besonderes Weihnachten. Zum ersten Mal feiern der Reality-TV-Star und die Social-Media-Influencerin mit ihrer gemeinsamen Tochter Leni, die vor Kurzem das Licht der Welt erblickte. Im Gespräch mit Promiflash verrieten die frischgebackenen Eltern, wie sie die besinnliche Zeit gestalten möchten. "Ganz eng mit der Familie", erklärte Eliza und fügte hinzu: "Und natürlich mit unserem Neuankömmling Leni." Cedric äußerte ebenfalls seine Vorfreude und betonte: "Weihnachten bedeutet, gemeinsam Zeit zu verbringen, mit seinen Liebsten, mit Freunden und einfach eine schöne, gemeinsame Zeit zu haben."

Ein Highlight ihrer Planung war auch der Besuch auf Kate Merlans (38) Christmasparty, bei der das Paar etwas festliche Abwechslung genießen konnte. Dort lag der Fokus auf geselligen Stunden mit anderen Gästen. Bei der Party konnten die beiden nicht nur andere bekannte Mediengesichter treffen, sondern auch einen Moment ganz für sich außerhalb des Alltags genießen. Trotzdem bleibt ihre kleine Tochter Leni Mittelpunkt der Vorfreude und all ihrer festlichen Aktivitäten.

Eliza und Cedric wirken rundum glücklich und genießen ihr junges Familienglück in vollen Zügen. Beide sind durch ihren jeweiligen Erfolg in der Social-Media- und TV-Landschaft bekannt und zeigen sich stetig als eingespieltes Team. Während Eliza durch ihre sympathische Art und ihre Content-Kreationen eine immer größere Fangemeinde um sich schart, hat Cedric als Reality-TV-Sternchen bereits viele Fans durch seinen Charme in seinen Bann gezogen. Durch die Geburt von Leni hat ihr Leben nun eine neue Facette bekommen, und das erste Weihnachtsfest in dieser neuen Konstellation dürfte ihnen noch lange in Erinnerung bleiben.

Cedric Beidinger Cedric Beidinger und Eliza Klenner

Imago Kate Merlan bei der Premiere von "Die Abrechnung – Der Promi-Showdown"

Instagram / e.l.i.z.a.klenner Cedric Beidinger und Eliza Klenner, August 2025