Étienne & Charleens "Temptation Island"-Treffen enttäuscht

Das Wiedersehen von Étienne Zagorica und Charleen Puggé bei Temptation Island hat bei vielen Zuschauern für Enttäuschung gesorgt. In der siebten Folge der aktuellen Staffel trafen die beiden nach Charleens vorzeitigem Abbruch des Treueexperiments erneut aufeinander – allerdings ohne die gewohnte Unterstützung von Moderatorin Janin Ullmann (44). Stattdessen saßen Étienne und Charleen einfach nebeneinander, unterhielten sich und schauten sich gemeinsam einige ihrer Szenen aus der Sendung an. Für viele Fans war das deutlich zu wenig.

Unter einem Instagram-Post des offiziellen "Temptation Island"-Kanals sammelten sich daraufhin zahlreiche genervte Reaktionen. Die Abwesenheit von Janin stieß besonders sauer auf. "Wo war Janin? Es war so cringe ohne sie?", schrieb eine Zuschauerin. Eine andere kommentierte: "So schade, dass beide ohne Janin aufeinander getroffen sind. Es fehlte an Einordnung, Reflexion und neutralen Nachfragen. Da muss das Team von Temptation Island anders bzw. schneller reagieren. Das war echt schlecht." Aber auch grundsätzlichere Kritik an der Sendung wurde laut: "Bitte setzt das Format bald ab, es ist echt unerträglich langweilig und gestellt alles", hieß es in einem weiteren Kommentar.

Das Wiedersehen der beiden war ohnehin schon emotional aufgeladen: Charleen hatte das Experiment zuvor vorzeitig abgebrochen und ließ dabei kein gutes Haar an Étienne. Sie selbst habe sich immer richtig verhalten, befand sie und konnte sich einen Kommentar über Étiennes angeblich fehlende Intelligenz nicht verkneifen. Étienne wiederum zeigte sich vor allem schockiert über die Nähe, die Charleen in der Villa zu einem der Verführer entwickelt hatte, entschuldigte sich aber letztlich für seine Grenzüberschreitungen.

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RTL "Temptation Island"-Kandidaten Charleen und Étienne

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RTL Janin Ullmann, Moderatorin von "Temptation Island V.I.P."

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Instagram / charleenpugge Charleen Puggé, Reality-TV-Sternchen