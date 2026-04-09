Étienne schockt "Temptation"-Girls mit Schokobon-Sex-Story

Étienne Zagorica sorgt in der aktuellen Staffel von Temptation Island für Aufregung, nachdem er den Verführerinnen freizügig von seinen sexuellen Vorlieben erzählt hat. Der Realitystar gab dabei einen ungewöhnlich offenen Einblick in sein Intimleben und plauderte vor den Single-Frauen über seine Vorlieben im Bett. "Ich hab einen Fetisch und der ist auf jeden Fall lecken", verkündete er im Gespräch mit den Frauen. Besonders für Irritation sorgte jedoch eine Anekdote, die er anschließend zum Besten gab: "Weißt du, was ich da gemacht habe? Ähm, ihr kennt alle Schokobons? Denkt einfach weiter und denkt das Schlimmste, was man damit machen kann. Und das habe ich gemacht. Vielleicht kommt ihr drauf, wenn nicht, habt ihr halt Pech. Weil ich schäme mich nicht dafür."

Die Reaktionen auf Étiennes Erzählungen fielen wenig begeistert aus. Die Verführerinnen zeigten sich geschockt und irritiert von den expliziten Schilderungen. Eine von ihnen äußerte sich später im Interview kritisch: "Er erzählt ganz stolz alte Geschichten, welche Fetische er hat und so weiter. Aber er hat noch nie Charleen im Zusammenhang mit seinem Sexleben erwähnt. Wenn ich an ihrer Stelle wäre, als jetziges Freundin, wäre ich schon sehr gekränkt." Auch unter einem Instagram-Post des offiziellen "Temptation Island"-Accounts, in dem der entsprechende Sendungsausschnitt zu sehen war, äußerten sich die Zuschauer angewidert. "Ekelhaft, seine Freundin schämt sich wahrscheinlich in Grund und Boden und wenn das Freunde und Familie sehen...bah", schrieb ein User. Weitere Kommentare lauteten: "Kleiner Junge versucht zu prahlen" oder "Pilzinfektion vom Zuhören".

Étienne selbst reagierte auf die Aufregung mit einem Kommentar unter dem Post: "Alkohol hat meine Zunge etwas zu viel gelockert", schrieb er zur Erklärung. Der Realitystar testet derzeit zusammen mit seiner Freundin Charleen Puggé die Beziehung auf der Insel der Versuchung. Schon in den ersten Folgen der aktuellen Staffel fiel er durch seine offene und humorvolle Art auf. Auf TikTok hatte er kürzlich auch über ernstere Themen gesprochen und verraten, dass er elfeinhalb Jahre lang an Krebs erkrankt war und mittlerweile seit fast fünf Jahren krebsfrei ist.

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Instagram / etiennezagorica Étienne Zagorica, "Temptation Isand"-Kandidat 2026

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RTL Charleen und Étienne, "Temptation Island" 2026

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RTL "Temptation Island"-Kandidaten Charleen und Étienne

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