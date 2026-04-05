Nach 9/11: "Friends" bekam für Lisa Kudrow neue Bedeutung

Lisa Kudrow (62) hat in einem neuen Interview mit Vanity Fair über die besondere Bedeutung der Kultserie Friends nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 gesprochen. Die Schauspielerin erinnerte sich daran, wie Fans der NBC-Sitcom ihr damals ihre Dankbarkeit zeigten und wie diese Momente ihr halfen zu verstehen, welche Rolle Unterhaltung in schwierigen Zeiten spielt. "Nach 9/11 habe ich verstanden, wie wichtig Unterhaltung wirklich ist und wie wichtig Comedys sind – und wie wichtig 'Friends' für die Menschen war", erklärte Lisa. "Weil wir diese Flucht brauchen." Die 62-Jährige, die in allen zehn Staffeln der Serie die Rolle der Phoebe Buffay spielte, schilderte bewegende Begegnungen mit Zuschauern auf dem Heimweg vom Set.

Besonders eine bestimmte Art der Begegnung ist Lisa bis heute in Erinnerung geblieben und rührt sie noch immer. "Ich fuhr vom Set von 'Friends' nach Hause, und an einer Ampel schaute jemand im Auto neben mir rüber und sagte einfach 'Danke', kurz davor zu weinen, und sagte nur 'Danke'. Und ich verstand vollkommen, was sie meinten", erzählte sie. Diese Momente seien ein Wendepunkt in ihrem Verständnis der eigenen Arbeit gewesen. "Da habe ich es wirklich begriffen, was diese Shows für uns bedeuten", so die Schauspielerin. "Und ich fühlte mich sehr stolz, zu einer Pause für die Menschen beitragen zu können." In einem früheren Interview mit Television Academy hatte Lisa ähnliche Gedanken geteilt und erklärt, dass "Friends" und andere Serien eine Welt zeigten, in der 9/11 nie passiert war – was den Zuschauern eine dringend benötigte Erleichterung verschaffte.

Aktuell beschäftigt sich Lisa auf ganz persönliche Weise mit der Serie: Nach dem Tod ihres Co-Stars Matthew Perry (†54) schaut sie "Friends" erneut. Die Schauspielerin arbeitet sich dabei durch alle zehn Staffeln und ist bereits bei Staffel acht oder neun angelangt. "Es ist einfach ein Feiern, wie urkomisch er war", sagte Lisa über Matthew. "Und das ist es, woran ich mich erinnern möchte." Die Serie lief von 1994 bis 2004, was bedeutet, dass die letzten drei Staffeln nach den Anschlägen vom 11. September ausgestrahlt wurden und vielen Menschen in einer schwierigen Zeit Trost spendeten.

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Getty Images Lisa Kudrow bei der Premiere von HBOs "The Comeback" im Wallis Annenberg Center in Beverly Hills

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Imago "Friends"-Cast

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IMAGO / ABACAPRESS Matthew Perry im Mai 2005