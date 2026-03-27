Behindertenausweis enthüllt Mette-Marits Gesundheitskampf

Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen (52) wurde zusammen mit Kronprinz Haakon (52) im Osloer Krankenhaus beim Abholen eines tragbaren Sauerstoffgeräts gesehen. Auf Fotos, die die norwegische Zeitung Se og Hør am Donnerstag veröffentlichte, ist im Auto des Paares ein deutlich sichtbarer Behindertenausweis zu erkennen. Laut dem Blatt zeige dieser Parkausweis für Menschen mit Behinderung, der in Norwegen als HC-bevis bezeichnet wird, das Ausmaß ihrer Lungenfibrose-Erkrankung. Die Voraussetzungen für diesen Ausweis sind in Norwegen sehr streng: Erforderlich sind ein ärztliches Attest, das bestätigt, dass man nicht gehen kann oder große Schwierigkeiten hat, längere Strecken zurückzulegen, sowie der Nachweis eines besonderen Parkbedarfs in der Nähe von Wohnort, Arbeitsplatz oder Schule. Die Genehmigung ist persönlich und nur gültig, wenn der Inhaber selbst im Auto sitzt.

Lungenfacharzt Olav Kåre Refvem erklärte gegenüber dem Dagbladet, dass Mette-Marits Krankheit die Sauerstoffaufnahme reduziere. Tragbare Sauerstoffgeräte könnten nur unterstützen, aber nicht alle Atemprobleme beseitigen. Das Sauerstoffgerät der Kronprinzessin zeige, dass ihre Erkrankung bereits weit fortgeschritten sei. Auch Norwegens Ministerpräsident Jonas Gahr Støre äußerte sich betroffen. Im Interview mit TV2 erklärte er, die Bilder hätten "einen tiefen Eindruck hinterlassen". Er betonte, dass ihre Erkrankung sehr ernst genommen werden müsse, und wünschte ihr im Namen vieler eine schnelle Genesung sowie die notwendige Behandlung, um ihren Alltag bewältigen zu können.

Die gesundheitlichen Sorgen um die Kronprinzessin sind bereits seit längerem bekannt. Schon Ende vergangenen Jahres hatte der norwegische Hof mitgeteilt, dass sich ihr Zustand aufgrund der Lungenfibrose verschlechtert habe. Die 52-Jährige wird auf eine mögliche Lungentransplantation vorbereitet. Mette-Marit ist seit 2001 mit Haakon verheiratet und Mutter von drei Kindern. Die Bilder der Kronprinzessin mit dem Sauerstoffgerät und dem Behindertenausweis verdeutlichen nun, wie ernst die Situation tatsächlich ist und welche Einschränkungen die Erkrankung für ihren Alltag mit sich bringt.

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Imago Kronprinzessin Mette-Marit, August 2025

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Getty Images Kronprinzessin Mette-Marit im Birds Room während des Staatsbesuchs des belgischen Königspaares in Norwegen

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Imago Prinz Haakon und Prinzessin Mette-Marit beim Staatsbesuch von König Philippe und Königin Mathilde in Oslo