"Der Sommer, als ich schön wurde"-Film kommt wohl erst 2027

Die Liebesgeschichte von Belly und Conrad geht weiter – aber anders als erwartet: Statt einer vierten Staffel spendiert Amazon dem Prime-Video-Hit Der Sommer, als ich schön wurde einen Spielfilm, auf den die Fans aber noch eine ganze Weile warten müssen. Nur wenige Stunden nach dem Serienfinale, in dem Belly und Conrad endlich ein Paar werden, wurde "Der Sommer, als ich schön wurde: Der Film" angekündigt. Autorin und Serienschöpferin Jenny Han (45) setzt das Projekt gemeinsam mit Co-Showrunnerin Sarah Kucserka um, die Fans dürfen sich auf eine Rückkehr nach Cousins freuen – allerdings nicht sofort. Jenny stellte aber klar, dass der Film frühestens übernächstes Jahr startet – 2026 ist bereits ausgeschlossen. Laut E! News befindet sich das Projekt zwar schon in der frühen Produktionsphase, doch bis die Fans wirklich nach Cousins Beach zurückkehren, könnte es eher 2027 werden.

Konkrete Storydetails hält Amazon noch unter Verschluss. Fest steht: Jenny führt Regie und schreibt zusammen mit Sarah das Drehbuch. "Es ist noch etwas zu früh, um etwas dazu zu sagen. Wir arbeiten fleißig daran. Wir wissen noch nicht, wann der Film erscheinen wird, aber es wird nicht nächstes Jahr sein. Wir müssen ihn erst noch drehen", sagte Jenny zu Today. Offiziell soll der Film "das letzte Kapitel von Bellys Reise" erzählen. "Es gibt noch einen weiteren wichtigen Meilenstein in Bellys Reise, und ich dachte, dass nur ein Film diesem Ereignis gerecht werden könnte", heißt es in der Ankündigung von Amazon. In der Fan-Community schürt der Abspann der dritten Staffel deshalb Hoffnungen auf festliche Paris-Momente und große Cousins-Romantik – bis hin zur ersehnten Hochzeit von Belly und Conrad. Der Cast ist noch nicht bestätigt, erwartet wird dennoch die Rückkehr von Lola Tung (23) und Christopher Briney (28) sowie ihren Serienkollegen Gavin Casalegno (26), Rain Spencer und Sean Kaufman.

Im Mittelpunkt der Reihe stehen weiterhin die Beziehungen zwischen den Figuren: Belly wächst zwischen endlosen Sommertagen in Cousins Beach, engen Familienbanden und ihrer ersten großen Liebe auf. Ihre Verbindung zu Conrad war von Beginn an von gemeinsamen Erinnerungen und leisen Tönen geprägt, während Jeremiah als enger Vertrauter und zweite große Liebe stets Teil ihres Lebens blieb. Dazu kommen Bellys beste Freundin Taylor und Bruder Steven, deren neues Leben in Kalifornien in der Serie bereits angedeutet wird. Dass Belly und Conrad im Finale zueinanderfinden, knüpft an den Kern der Romanvorlage von Jenny an, auch wenn die Serie nicht jedes Buchdetail spiegelt.

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Getty Images Die "Der Sommer, als ich schön wurde"-Stars Gavin Casalegno, Lola Tung & Chris Briney mit Jenny Han

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Erika Doss / Prime Video Gavin Casalegno und Lola Tung in "Der Sommer, als ich schön wurde"-Staffel drei

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Getty Images Christopher Briney, Lola Tung und Gavin Casalegno bei der "The Summer I Turned Pretty"-Premiere