"The Summer I Turned Pretty"-Film: Lola Tung gibt Einblicke

Nachdem "Der Sommer, als ich schön wurde" im vergangenen Jahr sein großes Serienfinale feierte, dürfen sich Fans auf eine Fortsetzung freuen: Autorin Jenny Han (45) kündigte an, dass die Geschichte als Film weitererzählt werden soll. Lola Tung (23), die in der Serie die Hauptrolle Belly spielt, hat nun gegenüber Variety verraten, wie sie sich die Zukunft ihrer Figur vorstellt. Obwohl sie nach eigenen Angaben noch kein Drehbuch gelesen habe, führe sie bereits intensive Gespräche mit Jenny über deren Ideen für das Kinoprojekt. Die Dreharbeiten sollen laut Informationen von Production Weekly, auf die sich verschiedene Medien beziehen, bereits am 27. April starten.

"Ich habe viel mit Jenny über ihre Ideen gesprochen. Ich freue mich darauf, das Drehbuch zu lesen. Ich glaube, das wird Spaß machen", erklärte Lola im Interview. Auch ihr Co-Star Gavin Casalegno (26) habe bislang noch kein Skript erhalten. Dennoch hat die Schauspielerin bereits eine genaue Vorstellung davon, wie das Leben von Belly und Conrad nach dem Serienfinale weitergehen könnte. In ihrer Idealversion führen die beiden eine nahezu perfekte Beziehung, in der Conrad als Arzt arbeitet, während Belly ihr Leben in Paris genießt. "Sie sind beide ziemlich unabhängige Menschen. Und sie sind beide sehr glücklich mit dem Weg, den sie eingeschlagen haben", beschrieb Lola ihre Vision.

Die Schauspielerin betonte, dass Belly und Conrad sich in ihrer Vorstellung gegenseitig bei ihren individuellen Projekten unterstützen und sich ab und zu besuchen würden. "Das ist einfach perfekt", schwärmte sie. Ob Jenny Han diese Idee tatsächlich so umsetzen wird, bleibt vorerst offen. Bis zur Veröffentlichung des Films können sich Fans die Wartezeit mit einem erneuten Anschauen der Serie auf Prime Video verkürzen. "Das Schöne an den beiden ist, dass sie sich so sehr lieben und es genießen, Zeit miteinander zu verbringen", sagte Lola über das Paar, das am Ende der dritten Staffel endlich zueinander gefunden hatte.

Anzeige Anzeige

Getty Images "Der Sommer, als ich schön wurde"- Stars Gavin Casalegno, Lola Tung und Christopher Briney, 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Lola Tung, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Gavin Casalegno, Jenny Han, Christopher Briney und Lola Tung in Paris, 2025