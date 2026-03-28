Ellie Goulding ist drei Wochen nach der Geburt wieder im Gym

Ellie Goulding (39) ist wieder im Trainingsmodus – nur drei Wochen nach der Geburt ihrer Tochter. Die Sängerin veröffentlichte auf Instagram ein schwarz-weißes Video, in dem sie im Gym Kniebeugen mit Gewichten macht. Dazu schrieb sie: "Wieder zurück zu allem" und machte klar, dass sie ihre Routine wieder aufnimmt. Hintergrund der schnellen Rückkehr: Sie bereitet die Veröffentlichung ihres sechsten Studioalbums vor. Wie The Sun berichtet, wurde der Zeitplan zuletzt angepasst, damit die neue Musik zeitnah erscheint.

Neben den Fitnessvideos zeigt Ellie in ihren aktuellen Posts auch Einblicke in ihre aufwendige Skincareroutine. In einer Aufnahme trägt sie eine hochwertige FAQ-LED-Maske für den Hals- und Brustbereich, mit der sie ihrer Haut nach der Schwangerschaft etwas Gutes tut. Laut dem Bericht sollte das neue Album eigentlich erst später im Jahr erscheinen. Insider erklärten gegenüber The Sun jedoch, dass Ellie den Veröffentlichungsplan kurzfristig geändert hat. Demnach wurde das Release nach vorn gezogen, damit die Platte noch vor einer geplanten Babypause auf den Markt kommt und ihre Fans die neuen Songs hören können, während sich die Sängerin anschließend ganz auf ihr Neugeborenes konzentriert.

Am 6. März hatte Ellie ihre Tochter Iris Edaline zur Welt gebracht, ihr erstes gemeinsames Kind mit Freund Beau Minniear und ihr zweites insgesamt. Aus ihrer Ehe mit Caspar Jopling (34) hat sie bereits den vierjährigen Sohn Arthur. Die Sängerin hatte die Beziehung mit dem Schauspieler Beau im September 2025 öffentlich gemacht, nachdem sie sich 2024 von ihrem Ex-Mann getrennt hatte. Ellie beschrieb ihr kommendes Album bereits als "Scheidungsalbum", da sie viele der Songs während der Trennung schrieb. Die kleine Iris kam im Lindo Wing in London zur Welt, wo Ellie von einem Team aus Hebammen betreut wurde, für das sie sich auf Instagram bedankte.

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Getty Images Ellie Goulding, März 2025

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Imago Ellie Goulding beim Coachella Valley Music and Arts Festival 2014 in Indio

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Imago Ellie Goulding bei der BAFTA-Gala in London, Februar 2026