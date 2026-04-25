Doku-Serie über Kim Kardashians Pariser Raubüberfall geplant

Der Raubüberfall auf Kim Kardashian (45) während der Pariser Fashion Week im Jahr 2016 wird nun als vierteilige Doku-Serie aufgearbeitet. Der französische Sender Canal+ bringt die erschütternde Geschichte unter dem Titel "Kim, The Diamond, And The Grandpa Robbers" auf den Bildschirm. Wie Deadline berichtet, entsteht die Produktion beim Pariser Studio Pernel Media, das bereits Serien wie "The Au Pair" und "Missed Call" realisiert hat. Die Reihe verspricht seltene Einblicke in den Fall – unter anderem durch exklusiven Zugang zu Mitgliedern der Tätergruppe sowie den Anwälten, die sie vor Gericht vertreten haben.

Im Fokus steht also nicht nur der Überfall selbst, bei dem die Täter in Kims Unterkunft eindrangen, sie fesselten und ihren berühmten Diamantschmuck erbeuteten. Die Doku beleuchtet auch die Vorgeschichte und die Planung der Tat. Laut Deadline entsteht dabei das Bild einer minutiös vorbereiteten Aktion, die auf Insiderwissen beruhte und schließlich dennoch außer Kontrolle geriet. "Was dieses Projekt einzigartig macht, sind der Zugang und die Perspektive", erklärte Produzent Fabrice Frank und fügte hinzu: "Es geht darum, die Geschichte so nachzuerzählen, dass sie sowohl authentisch als auch filmisch wirkt." Eine internationale Fassung der Doku ist bereits in Vorbereitung, der Start ist für Anfang 2027 geplant.

Der Fall erregte weltweit Aufsehen und blieb jahrelang Teil der öffentlichen Debatte. Für Kim, die durch Keeping Up With The Kardashians international berühmt wurde, markiert der Überfall bis heute einen tiefen Einschnitt. Für die Reality-TV-Ikone war es nach eigener Aussage ein traumatisches Erlebnis, das ihr Leben nachhaltig veränderte. Während des Gerichtsprozesses im vergangenen Jahr schilderte sie ihre Gefühle in diesem Moment deutlich: "Ich habe wirklich gedacht, ich würde sterben."

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Getty Images Kim Kardashian verlässt das Gericht in Paris im Mai 2025

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IMAGO / Cover-Images Kim Kardashian, Reality-TV-Star

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Getty Images Kim Kardashian verlässt das Gericht in Paris im Mai 2025