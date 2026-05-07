"Du Widerliche": Ikkimel macht Hassnachrichten öffentlich

Rapperin Ikkimel (28) sorgt jetzt mit einem drastischen Schritt für Aufsehen: Die Künstlerin hat nun eine Reihe von Hassnachrichten auf Instagram veröffentlicht – inklusive der vollen Namen und Profilfotos der Absender. Dabei sind beleidigende und teils bedrohliche Direktnachrichten zu sehen, die sie offenbar in den vergangenen Tagen erreicht haben. Den Post kommentiert sie mit den Worten: "Niemand empfindet so viel Hass gegen mich wie tiefgläubige Gutmenschen. Ich weiß, ihr seid nicht alle so. Das Muster ertrage ich trotzdem."

Die in den Screenshots sichtbaren Nachrichten haben es in sich: Ikkimel zeigt Beschimpfungen wie "H*rentochter", "Abschaum", "Hoffe, du verr*ckst" und "Du Widerliche". In den Kommentaren unter dem Beitrag mischten sich binnen kurzer Zeit Empörung und Solidarität. Während manche die Künstlerin für ihre Aktion kritisieren, stellen sich zahlreiche Fans demonstrativ hinter sie. "Du empowerst so viele Frauen. Wir lieben dich", schreibt eine Nutzerin, und eine weitere Person bedankt sich: "Danke, dass du trotzdem laut bleibst! Das ist so wichtig!"

Ikkimel, deren bürgerlicher Name Melina Strauß lautet, ist derzeit ohnehin häufig im Gespräch und feiert große Erfolge. Mit der Ankündigung ihrer "Poppstar"-Arena-Tour sorgte sie zuletzt für Schlagzeilen und setzte innerhalb von nur acht Stunden Einnahmen in Millionenhöhe um. Doch damit nicht genug: Neben der Tour dürfen sich die Fans nun auch auf neue Musik freuen. Unter ihrem aktuellen Hater-Beitrag schreibt Ikkimel abschließend: "In 10 Tagen kommt mein Album."

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Imago Sängerin Ikkimel auf dem Roten Teppich bei der Polyton-Preisverleihung 2024 in den Berliner Atelier Gardens

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Instagram / ikkimel42 Rapperin Ikkimel schaut in die Kamera

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Imago Ikkimel beim Heroes Festival in Geiselwind am 21.06.2025