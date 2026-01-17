Bye-bye Nackedei: Das zwingt Micaela Schäfer zum Umdenken

Bei der Premiere der neuen #CoupleChallenge-Staffel in Köln sorgte Micaela Schäfer (42) für einen ungewohnten Anblick: Statt freizügig im Bikini erschien das Model auffallend züchtig auf dem roten Teppich. Gegenüber TAG24 erklärte Micaela, dass hinter dem plötzlichen Stilwechsel ein handfester Grund steckt. "Es liegt daran, dass ich ungefähr sechsmal auf Instagram gelöscht wurde in den letzten drei Wochen", verriet die Reality-TV-Bekanntheit. Ihr Management habe daraufhin durchgegriffen und ihr klargemacht, dass sie bei öffentlichen Auftritten künftig mehr anziehen und besser nicht mehr im Bikini zu Events erscheinen solle. Selbstironisch kommentierte sie ihren Look mit den Worten: "Jetzt komme ich hier wie so eine alte Oma."

Ganz verabschieden will sich die Berlinerin von ihren freizügigen Outfits aber nicht. Sie stellt klar, dass sich zwar die Richtlinien auf der Meta-Plattform geändert hätten, ihre Fans aber weiterhin mit reichlich Haut rechnen dürften. Auf dem Event zeigte sich Micaela gelassen und machte deutlich, dass sie sich mit der neuen Kleiderordnung arrangieren kann: "Alle um mich herum haben ja so viel an." Im Gespräch dämpfte sie auch die Erwartungen einiger Fans: Neue Shows mit ihr seien derzeit nicht in Planung, da sie sich selbst als zu teuer einstuft, nachdem sie seit ihrer Teilnahme bei Germany's Next Topmodel 2006 im Geschäft ist. Mit einem Augenzwinkern schlug sie vor, Sender könnten ja schon anfangen zu sparen: "Wenn man jetzt schon immer vielleicht einen Zehner zurücklegt – also einen Zehntausender – vielleicht bin ich ja dann übernächstes Jahr in einem Format", scherzte sie.

In der Öffentlichkeit war die Brünette lange Zeit für ihre spektakulären Outfits und oft sehr freizügigen Auftritte bekannt. Immer wieder wählte die ehemalige Castingshow-Teilnehmerin Looks, die thematisch zu den Events passen, die sie besucht, und setzte dabei gern auf Bikini-Looks und fantasievolle Details. Diese Lust an auffälliger Selbstinszenierung ist zu einem Markenzeichen geworden, das ihr in der Reality-TV-Welt eine feste Rolle verschafft hat. Gleichzeitig umgibt sie sich häufig mit engen Freundinnen aus der Szene, mit denen sie auf Veranstaltungen lacht, scherzt und Pläne für mögliche gemeinsame TV-Abenteuer schmiedet. So zum Beispiel Tanja Brockmann (37), an deren Seite sie sich gut vorstellen könnte, in einer der kommenden Staffeln "#CoupleChallenge" anzutreten – vorausgesetzt natürlich, RTL beginnt früh genug mit dem Sparen für ihre Gage.

Anzeige Anzeige

Imago Erotikmodel Micaela Schäfer bei der Premiere von "Malle Ole – das Musical das ballert!" im Theater am Marientor, Duisburg, am 08.01.2026

Anzeige Anzeige

Imago Erotikmodel Micaela Schäfer und Model Tanja Brockmann bei der Premiere von "Couple Challenge – Das stärkste Team gewinnt", Januar 2026

Anzeige Anzeige

ActionPress Micaela Schäfer eröffnet die Berlinale 2015