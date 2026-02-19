"Narnia"-Neuauflage: Was bisher über das Projekt bekannt ist

Netflix schickt die Fans mit einem gewaltigen Fantasy-Projekt zurück nach Narnia – und niemand Geringeres als Greta Gerwig (42) ergreift das Ruder. Die gefeierte Barbie-Regisseurin wird die Regie für die ersten zwei Filme der neuen Saga übernehmen. Die Dreharbeiten laufen seit August 2025 in London und sollen etwa sieben Monate andauern, wie Moviepilot berichtet. Der Auftakt basiert auf dem Prequel "Das Wunder von Narnia" und soll im November 2026 groß im Kino starten: Zwei Wochen lang läuft der Film exklusiv auf rund 1000 IMAX-Leinwänden weltweit, bevor er etwa vier Wochen später weltweit im Abo bei Netflix landet. Für Fantasy-Fans bedeutet das: Kurz vor Weihnachten sollte man bei Netflix einschalten.

Inhaltlich geht die Neuauflage einen anderen Weg als die bekannten Disney-Filme. Statt mit dem berühmten Kleiderschrank beginnt Greta mit der Ursprungsgeschichte der magischen Welt. Im Mittelpunkt stehen der Junge Digory Kirke und seine Nachbarin Polly Plummer, die mithilfe der geheimnisvollen Ringe von Digorys zwielichtigem Onkel Andrew in verborgene Welten reisen und schließlich die Schöpfung Narnias durch den Löwen Aslan miterleben. Für Digory und Polly wurden David McKenna und Beatrice Campbell gecastet, erste Set-Fotos aus London zeigen die beiden in einem historisch anmutenden Setting. Carey Mulligan (40) schlüpft in die Rolle von Digorys kranker Mutter, während für Onkel Andrew kein Geringerer als Daniel Craig (57) in der engeren Auswahl stehen soll. Aslan selbst soll nach aktuellen Berichten von Hollywood-Ikone Meryl Streep (76) gesprochen werden, eine offizielle Bestätigung des Studios steht hier aber noch aus.

Besonders im Fokus steht die Neubesetzung der legendären Bösewichtin: Sex Education-Star Emma Mackey (30) wurde im April 2025 offiziell als Weiße Hexe Jadis bestätigt. Zuvor waren Namen wie Popstar Charli XCX, Mikey Madison (26) oder Margaret Qualley (31) gehandelt worden. Auch sonst brodelte die Gerüchteküche rund um das Casting: Saoirse Ronan (31), die schon mehrfach mit Greta zusammengearbeitet hat, stellte in der Show von Jimmy Kimmel (58) klar, dass es zu Gesprächen über Narnia bisher nicht gekommen ist. Daisy Ridley (33) erzählte im Interview, sie habe sich "schamlos" um eine Rolle bemüht, um endlich mit der Regisseurin drehen zu können – soweit bekannt allerdings ohne Erfolg.

Für Fans von Greta ist das Projekt ein weiterer Meilenstein nach Erfolgen wie "Lady Bird" und "Barbie". Diesmal setzt sie allerdings auf einen deutlich jüngeren Cast und eine Geschichte, die stärker auf kindliche Perspektiven und Freundschaften setzt. In Nebenrollen tauchen außerdem Nachwuchstalente wie Ava Jager auf, die das Ensemble rund um David McKenna und Beatrice Campbell ergänzen und die Welt von Narnia mit neuen Gesichtern füllen sollen.

Imago Georgie Henley, Anna Popplewell, William Moseley und Skandar Keynes in "The Chronicles of Narnia"

Imago Greta Gerwig im Juli 2023

Getty Images Carey Mulligan bei der Berlinale 2024

Getty Images Emma Mackey im Februar 2023

