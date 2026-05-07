Karrierestart: Vanessa Mai brach den Kontakt zu Freunden ab

Sängerin Vanessa Mai (34) hat in einem Gespräch überraschend offene Einblicke in ihr Privatleben gegeben. Im Podcast "Schön laut" sprach sie mit Moderatorin Lola Weippert (30) über ein Thema, das viele wohl kaum vermuten würden: Vanessa hat heute keine Freunde im klassischen Sinne – und das sei eine ganz bewusste Entscheidung. "Ich habe, als ich meine Musikkarriere gestartet habe, bewusst mit allen den Kontakt abgebrochen", gestand die Sängerin. Mit dem Beginn ihrer Karriere Anfang 20 trennte sie sich von ihrem früheren Umfeld. In genau dieser Zeit lernte sie auch ihren heutigen Mann Andreas Ferber kennen.

Vanessa betonte dabei, dass sie nicht diejenige war, die einfach Freunde im Stich gelassen hat. "Es klingt jetzt so, als war ich eine, die Freunde im Stich gelassen hat, das stimmt aber gar nicht", stellte sie klar. Wenn jemand sie brauche, sei sie immer erreichbar. Ihre Beziehungen beschreibt sie heute eher als flüchtige Verbindungen: "Ich sehe das wie ein Zug. Menschen steigen ein, Menschen steigen aus." Viele Kontakte bestünden vor allem im beruflichen Kontext – und wenn die Zusammenarbeit ende, verliere sich das freundschaftliche Verhältnis meist wieder.

Dass es so weit kam, habe sich bereits lange vor dem Karrierestart abgezeichnet. Als Kind hatte Vanessa eine beste Freundin in der Nachbarschaft, doch als diese wegzog, verlor sich die Verbindung. Spätere Freundschaften aus Schul- und Ausbildungszeiten entwickelten sich ähnlich. Hinzu kam, dass sie nach eigener Aussage schon früh vor allem auf der Suche nach ihrer "besseren Hälfte" war – und die hat sie in Andreas gefunden. "Dass es jetzt Andreas ist, ich weiß es einfach, dass es mein Seelenverwandter ist", schwärmte sie im Podcast. Ihr früheres Ich betrachtet Vanessa heute gelassen: "Das Mädchen, das ich damals war, die gibt es so nicht mehr. Das ist für mich fein. Das habe ich mir so ausgesucht."

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Warner Music Group Vanessa Mai, Sängerin

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Backgrid Vanessa Mai und Andreas Ferber im November 2021