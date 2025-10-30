Brad Pitt fordert Dokumente von Angelina im Weingut-Streit

Brad Pitt (61) hat im anhaltenden Rechtsstreit um das französische Weingut Château Miraval einen neuen Antrag bei einem Gericht in Los Angeles eingereicht. Der Schauspieler fordert von seiner Ex-Frau Angelina Jolie (50) die Herausgabe von privaten Mitteilungen im Zusammenhang mit dem Verkauf ihres Anteils an der Immobilie. Im Jahr 2021 verkaufte die Schauspielerin ihren Anteil an die Stoli Group, ohne nach Aussage von Brad ein zuvor getroffenes Einverständnis einzuholen. Angelina verweigert jedoch die Offenlegung der Dokumente und beruft sich auf das Anwaltsgeheimnis, was ihr Ex-Mann als missbräuchlich kritisiert, berichtet das US Magazine.

Brad argumentiert in den schriftlichen Eingaben, dass Angelina die Unterlagen zurückhalte, obwohl diese "entscheidend für den Fall" seien. Insbesondere verlangt er Einsicht in E-Mails, die Angelina mit Geschäftspartnern und Beratern ausgetauscht haben soll. Ihre Anwälte weisen die Forderung jedoch zurück und werfen Brad vor, Angelina mit seiner jahrelangen juristischen Offensive kontrollieren zu wollen. Darüber hinaus haben sie eine Rückerstattung von Anwaltskosten in Höhe von 33.000 Dollar beantragt, da sie den neuen Antrag als haltlos betrachten. Brad hingegen beschuldigt Angelina, wichtige Transaktionsdetails verschwiegen zu haben.

Das Château Miraval, einst Familiensitz des Ex-Paares und Ort ihrer Hochzeit, hat seit der Trennung der beiden im Jahr 2016 an emotionaler Bedeutung verloren. Angelina gestattete ihrem Ex-Partner laut eigener Aussage nicht nur die alleinige Nutzung, sondern auch die freie Kontrolle über die Immobilie und die Familienanwesen in Los Angeles. Sie erklärte außerdem, sie habe den Ort aufgrund des emotionalen Ballasts nie wieder betreten. Die sechs Kinder des ehemaligen Paares, die heute zwischen 17 und 24 Jahre alt sind, verbindet das Weingut ebenfalls mit schmerzhaften Erinnerungen an die zerrüttete Ehe ihrer Eltern.

Getty Images Brad Pitt und Angelina Jolie bei der Premiere von "Maleficent" in London

Getty Images Brad Pitt und Angelina Jolie, Januar 2015

Getty Images Angelina Jolie und Brad Pitt, Januar 2007