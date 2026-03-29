Kaum zu erkennen: Brad Pitt dreht zottelig in Amsterdam

Brad Pitt (62) sorgt derzeit in Amsterdam für verblüffte Gesichter: Der Hollywoodstar dreht an der berühmten Herengracht für den neuen Film "The Riders" – allerdings in einem Look, den seine Fans so gar nicht kennen. Mit zerzaustem Haar, Stoppelbart und abgetragenen Klamotten stapft Brad über das Set, während die Crew dort seit Kurzem Szenen für das Drama dreht. Wie der niederländische Sender AT5 berichtet, wurde das historische Viertel dafür großflächig umgestaltet: Hausbesetzer-Transparente hängen an den Fassaden und Müllsäcke stapeln sich auf der Straße.

Die spektakulären Dreharbeiten blieben nicht unbemerkt. Eine Frau, deren Arbeitsplatz sich mitten im Filmset befindet, postete ein Video auf Instagram mit der Überschrift "Wenn dein Büro mitten im Set eines Brad-Pitt-Films liegt". Der Clip bescherte ihr tausende Likes – darunter auch von Lilly Becker (49), der ehemaligen Dschungelkönigin und Ex-Frau von Boris Becker (58). Das Produktionsteam hatte die Anwohner zwar vorab über die Umgestaltung informiert, doch die Dimension der Verwandlung überraschte trotzdem viele. Bereits Ende vergangener Woche waren Set-Fotos aus Athen aufgetaucht, wo Brad ebenfalls in seinem Film-Kostüm zu sehen war.

In "The Riders" von Regisseur Edward Berger spielt Brad einen Mann namens Scully, der gemeinsam mit seiner kleinen Tochter Billie durch Europa reist und dabei verzweifelt nach seiner Frau sucht, die die beiden verlassen hat. Die Vorlage stammt aus dem gleichnamigen Roman des australischen Autors Tim Winton aus dem Jahr 1994, der teils in Amsterdam spielt. Zum Cast gehören laut dem Branchenmedium Deadline außerdem Coco (47) Greenstone, Danny Huston, Michael Smiley, Camille Cottin (47), Ulrich Thomsen, Lara Pulver und Kimonas Kouris. Abseits der Arbeit nahm sich Brad in Griechenland auch Zeit für einen Ausflug mit seiner Freundin Ines de Ramon (33), mit der er bei einer Bootsfahrt auf dem Meer gesichtet wurde.

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Imago Brad Pitt bei den Dreharbeiten zu "The Riders" in Amsterdam

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Imago Brad Pitt dreht in Amsterdam Szenen für den Hollywoodfilm "The Riders"

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Getty Images Brad Pitt und Ines de Ramon bei der Weltpremiere von "F1" in New York