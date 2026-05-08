50 Kilo weg: Matthias Steiner verrät sein Abnehmgeheimnis

Matthias Steiner (43) hat in den Jahren nach seiner Karriere als Gewichtheber ganze 50 Kilogramm abgenommen – und das, obwohl viele Leistungssportler nach dem Ende ihrer aktiven Zeit eher zunehmen als abnehmen. Jetzt sprach der 43-jährige Olympiasieger auf der OMR in Hamburg offen darüber, wie ihm diese beeindruckende Gewichtsreduktion gelungen ist. Auf der Bild-Bühne erklärte er im Gespräch mit Fitbook-Chefredakteur Nuno Alves, welche Strategie hinter seinem Erfolg steckt.

Zu seinen Wettkampfzeiten wog Matthias rund 150 Kilogramm – das war für das Superschwergewicht durchaus gewollt. "Ich musste 40 Kilo zunehmen, das war schon eine Herausforderung", verriet er. Täglich standen mehrere Teller Nudeln und Proteinshakes auf dem Speiseplan. Nach dem Karriereende fielen die ersten 20 Kilogramm daher verhältnismäßig schnell ab, weil er diese riesigen Kohlenhydratmengen einfach wegließ: "Statt drei Teller Nudeln isst du dann eben nur noch einen." Ab etwa 130 Kilogramm wurde es jedoch deutlich schwieriger. Matthias stellte seine Ernährung weiter um, setzte auf mehr Eiweiß und Gemüse und erkannte dabei die Bedeutung des mentalen Aspekts: "Ich glaube, Abnehmen ist grundsätzlich eher eine mentale Herausforderung." Besonders hilfreich war dabei sein Typ-1-Diabetes – über seine Insulinpumpe konnte er direkt ablesen, wie einzelne Mahlzeiten seinen Körper beeinflussten. Den größten Hebel beim Abnehmen sieht er aber nicht beim Essen, sondern bei Getränken. Auf Softdrinks verzichtet er weitgehend zugunsten von Wasser, Tee oder Kaffee, weil süße Getränke den Insulinspiegel ständig in die Höhe treiben und so die Fettverbrennung hemmen.

Matthias war lange einer der stärksten Gewichtheber der Welt und gewann 2008 bei den Olympischen Spielen in Peking die Goldmedaille im Superschwergewicht. Sein Sieg war damals besonders bewegend: Wenige Monate vor den Spielen war seine Frau Susan bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Er widmete ihr den Olympiasieg mit einem berühmt gewordenen Foto, auf dem er ihre Porträtaufnahme in die Kameras hielt. Nach seiner aktiven Karriere wandelte sich Matthias zum gefragten Motivationsredner und Gesundheitsexperten – auch seine persönliche Abnehmerfahrung macht ihn zu einer glaubwürdigen Stimme in diesem Bereich.

Anzeige Anzeige

Imago Matthias Steiner, Januar 2024

Anzeige Anzeige

Dominik Bindl / Getty Images Matthias Steiner auf der "Ritter Rost 2"-Premiere

Anzeige Anzeige

Al Bello / Staff (Getty) Gewichtheber Matthias Steiner mit der Goldmedaille bei Olympia 2008 in Peking