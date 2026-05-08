Herzenswunsch erfüllt: Max Verstappen liebt das Vatersein

Max Verstappen (28) ist seit Mai 2025 Vater und der vierfache Formel-1-Weltmeister scheint heute glücklicher denn je zu sein. Beim Miami Grand Prix 2026 sprach der Red-Bull-Pilot jetzt mit dem People Magazine exklusiv über sein neues Leben als Papa. Gemeinsam mit seiner Partnerin Kelly Piquet (37) meistert der Rennfahrer den Alltag mit seiner Tochter Lily und seiner Stieftochter Penelope. Dass er selbst einmal Vater werden würde, war für Max schon lange ein großer Wunsch. "Ich liebe es einfach", schwärmt der Rennfahrer über das Vatersein.

"Für mich ist es einfach schön, jetzt Zeit zusammen verbringen zu können", erklärt Max gegenüber dem People Magazine. Während die Formel-1-Saison mit Rennen von Australien bis Abu Dhabi sonst ein durchgetaktetes Programm bedeutet, schaltet er privat inzwischen bewusst einen Gang zurück. Nach einem Grand-Prix-Wochenende gehe es für ihn inzwischen so schnell wie möglich nach Hause, erzählt er. Dort legt er Handy und Helm beiseite und widmet sich ganz seiner Tochter: "Sie scheint mich sehr zu mögen, das ist schön", verrät er im Interview und beschreibt die gemeinsame Zeit als "wirklich süß".

Max und Kelly scheinen mit ihrer Patchworkfamilie also rundum glücklich zu sein. Bis die kleine Lily ihren Vater allerdings einmal auf der Rennstrecke erleben kann, wird noch etwas Zeit vergehen. "Ich bin nicht wirklich in Eile deswegen", erklärte Max bereits im vergangenen Jahr laut Motorsport. Auch jetzt betont er gegenüber dem People Magazine, dass ihm das Fahren zwar weiterhin großen Spaß mache, es aber inzwischen fast noch wertvoller sei, danach wieder "zu Hause zu sein."

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Getty Images Max Verstappen, Formel-1-Weltmeister

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Instagram / maxverstappen1 Max Verstappen und Kelly Piquet mit ihrer Tochter im Mai 2025

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Getty Images Kelly Piquet und Max Verstappen im November 2024