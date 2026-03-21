Gewusst? Jacob Elordi war Statist in "Fluch der Karibik"

Jacob Elordi (28) zählt heute zu den gefragtesten jungen Schauspielern Hollywoods – doch bevor er zum Star wurde, hatte er bereits einen ersten Berührungspunkt mit der Traumfabrik: eine winzige Nebenrolle in Fluch der Karibik. In dem Film aus dem Jahr 2017 war Jacob als nicht gelisteter Statist zu sehen, der einen Marinesoldaten aus Saint Martin darstellte. Er stand dabei an der Seite von Johnny Depp (62), der erneut in die Rolle des exzentrischen Piraten Jack Sparrow schlüpfte. Seine Figur erscheint nur ganz kurz in einer Szene, in der Jack und Carina Smyth hingerichtet werden sollen, bevor Jack durch eine Ablenkung von Henry Turner entkommen kann. Zu diesem Zeitpunkt war Jacob gerade einmal 17 Jahre alt und war kurz zuvor von Brisbane in Australien nach Los Angeles gezogen, um eine Karriere als Schauspieler zu verfolgen.

Jacob selbst hat in einem Interview bei GQ deutlich klargestellt, dass er lediglich im Hintergrund zu sehen war. "Das ist etwas, das ich seit Jahren klarstellen wollte. Die Leute versuchen immer, mich in dem Film zu finden, und es gibt Screenshots von mir in dem Film, aber nein. Ich war im Hintergrund des Films", erklärte er. Er habe nicht vorgesprochen und sei weder im Abspann erwähnt noch offiziell besetzt worden. "Ich war ein Statist. Und es war eine der besten Erfahrungen, die ich je in meinem Leben gemacht habe. Und ihr werdet mich nie finden", fügte er hinzu. Später gab er Fans dann doch einen Hinweis: "Sucht nach einem großen Typen in einem roten Mantel."

Nach seinem kurzen Auftritt in "Fluch der Karibik: Salazars Rache" gelang Jacob der große Durchbruch mit der Netflix-Filmreihe The Kissing Booth, in der er von 2018 bis 2021 den Teenie-Schwarm Noah Flynn spielte. Anschließend etablierte er sich mit anspruchsvollen und gegensätzlichen Rollen, etwa als toxischer High-School-Liebhaber in der HBO-Serie Euphoria oder als Elvis Presley (†42) in Sofia Coppolas (54) biografischem Drama "Priscilla" aus dem Jahr 2023. Für seine Darstellung des Felix Catton in Emerald Fennells "Saltburn" erhielt er 2024 eine BAFTA-Nominierung als bester Nebendarsteller. Seine Rolle als Kreatur in Guillermo del Toros (61) "Frankenstein" von 2025 brachte ihm zahlreiche Auszeichnungen ein, darunter einen Sieg bei den AACTA Awards sowie Oscar- und Actor-Awards-Nominierungen.

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Imago Schauspieler Jacob Elordi bei der Premiere von "Wuthering Heights" in Sydney, 12. Februar 2026

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ActionPress/United Archives GmbH Johnny Depp als Jack Sparrow

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Getty Images Jacob Elordi beim Oscar Nominees Luncheon im Beverly Hilton in Beverly Hills