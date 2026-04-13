Kendall Jenner & Jacob Elordi knutschen auf Coachella-Party

Wirbel um Kendall Jenner (30) und Jacob Elordi (28): Die beiden sollen auf einer Afterparty beim Coachella-Festival in Indio, Kalifornien, miteinander geknutscht haben. Laut der Promi-Insiderseite DeuxMoi berichteten "mehrere Quellen", dass das Duo "die ganze Nacht über vertraut" miteinander gewesen sei, bevor man sie beim Küssen beobachtet habe. Das Gerücht befeuert Spekulationen über eine mögliche Romanze – schon im März waren das Model und der australische Schauspieler gemeinsam auf der "Vanity-Fair-Oscarparty" aufgetaucht. Auch beim Festival selbst sorgte das Paar für Aufsehen, als sie gemeinsam zu Justin Bieber (32) tanzten.

Die Afterparty fand im Empire Polo Club in Kalifornien statt. Ob tatsächlich eine Liebesbeziehung hinter den Gerüchten steckt, haben weder Kendall noch Jacob bisher öffentlich bestätigt. Fans reagierten begeistert auf die Berichte: "Kendall und Jacob Elordi ergeben total Sinn. Ich verstehe es einfach", schrieb eine Person im Netz. Eine weitere kommentierte: "Wenn Kendall und Jacob Elordi es bestätigen, wären sie meiner Meinung nach das schönste Paar der Welt." Während das vermeintliche neue Traumpaar für Gesprächsstoff sorgte, erfreuten sich Kendalls Schwester Kim Kardashian (45) und Formel-1-Star Lewis Hamilton (41) ebenfalls am Festival-Wochenende und feuerten Justin Bieber gemeinsam an.

Kendall war zuletzt mit dem Rapper Bad Bunny (32), bürgerlich Benito Antonio Martínez Ocasio, zusammen. Die Beziehung der beiden soll 2024 nach rund zehn gemeinsamen Monaten geendet haben. Jacob hingegen war bis zuletzt mit Olivia Jade, der Tochter von Modedesigner Mossimo Giannulli (62), liiert. "Es ist jetzt endgültig vorbei", verriet eine Quelle aus Olivias Umfeld dem Magazin People. "Sie werden nicht wieder zusammenkommen." Jacob hatte in jüngster Zeit mit seiner Hauptrolle in der Neuverfilmung von "Wuthering Heights" für Aufmerksamkeit gesorgt.

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Collage: Getty Images, Getty Images Jacob Elordi und Kendall Jenner, Collage

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Imago Jacob Elordi bei der Premiere von "Frankenstein" in Mexiko-Stadt

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Getty Images Kendall Jenner im Mai 2025 bei der Met Gala