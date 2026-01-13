Melissa McCarthy zeigt schlanken Look bei Golden Globes

Großer Auftritt bei den Golden Globes: Melissa McCarthy (55) strahlte am Sonntagabend, 11. Januar, im Beverly Hilton in Los Angeles in einem bodenlangen, figurbetonten schwarzen Kleid von Christian Siriano – und legte mit einem superglatten XXL-Pferdeschwanz im JLo-Style nach. Stylische Knoten zogen sich über die Vorderseite und die Ärmel ihres Longsleeves, dazu funkelten Schmuckstücke von Marco Bicego. Zusammen mit Ehemann Ben Falcone (52) lief die Schauspielerin über den Teppich, später stand sie gemeinsam mit Kathryn Hahn auf der Bühne und überreichte den Preis für "Best Male Actor — Television Limited Series, Anthology Series or Television Motion Picture".

Auf der Bühne zeigten Melissa und Kathryn dann, warum sie zu den beliebtesten Comedy-Gesichtern Hollywoods gehören. Ihr frecher, pointierter Auftritt bei der Verkündung des Preises für den "Best Male Actor – Television Limited Series, Anthology Series or Television Motion Picture" sorgte im Saal für Gelächter und im Netz für jede Menge begeisterte Kommentare. Während viele Fans die Chemie zwischen den beiden Schauspielerinnen feierten, rückte laut OK! bei den Social-Media-Reaktionen noch ein anderes Detail in den Fokus: Melissas deutlich erschlankte Silhouette in dem eng anliegenden Kleid, die viele Nutzer als "Glow-up" bezeichneten. Schon in früheren Interviews hatte die "Gilmore Girls"-Darstellerin erzählt, sie habe ihr Gewicht über mehrere Jahre hinweg langsam reduziert, indem sie versuchte, sich weniger Stress zu machen und auf radikale Diäten zu verzichten.

Privat setzt Melissa auf Rückhalt aus dem eigenen Team: Ben, mit dem sie den Abend Hand in Hand begann, ist nicht nur Partner, sondern auch kreativer Weggefährte in vielen ihrer Projekte. Die beiden teilen zwei Töchter, Vivian und Georgette, und achten nach eigenen Angaben darauf, Social Media im Familienalltag im Blick zu behalten. Gegenüber People erzählte die Schauspielerin 2023, wie sehr sie Bens Humor und Freundlichkeit stärkt: "Weil er so beständig liebevoll und freundlich ist. Und lustig und der seltsamste Mensch, den ich kenne." Ihre Devise, die sie auch ihren Liebsten mitgibt: authentisch bleiben und freundlich sein. Ein Abend zwischen Glamour, gemeinsamen Bühnenmomenten – und viel Zusammenhalt abseits der Scheinwerfer.

Anzeige Anzeige

Getty Images Melissa McCarthy bei den Golden Globes im Beverly Hilton, 11. Januar 2026, Beverly Hills

Anzeige Anzeige

Getty Images Melissa McCarthy bei den Critics Choice Awards im März 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Ben Falcone und Melissa McCarthy bei der Museum Gala im American Museum of Natural History in New York City, 4. Dezember 2025