Action-Kracher mit Shah Rukh Khan soll Fortsetzung bekommen

Shah Rukh Khan (60) steht offenbar vor seinem nächsten Mega-Einsatz auf der Kinoleinwand: Der Bollywood-Star soll nach seinem aktuellen Projekt "King" direkt in die Fortsetzung seines Action-Hits "Jawan" einsteigen. Wie India Today berichtet, wurde das Drehbuch zu "Jawan 2" nach monatelanger Entwicklungsarbeit vor Kurzem endgültig abgesegnet. Damit scheint der Weg frei für ein weiteres Kapitel des Blockbusters, der 2023 weltweit die Kinokassen zum Beben gebracht hatte und Shah Rukh als kompromisslosen Actionhelden zeigte. Offiziell bestätigt ist das Sequel zwar noch nicht, hinter den Kulissen laufen aber bereits die Vorbereitungen.

Laut dem Bericht war die Idee zu "Jawan 2" schon länger in Arbeit, konkrete Pläne nahmen jedoch erst in den vergangenen Monaten Gestalt an. Das Team rund um Shah Rukh soll die Vision haben, das "Jawan"-Universum deutlich zu vergrößern und noch stärker als Franchise aufzubauen. Erneut mit im Boot sein soll Regisseur Atlee, mit dem der Schauspieler bereits für den ersten Teil zusammengearbeitet hatte. Die Fortsetzung soll demnach im kommenden Jahr in Produktion gehen. Aktuell werde nach einem Topstar aus der südindischen Filmindustrie gesucht, der den Gegenspieler von Shah Rukh verkörpern soll. Eine offizielle Ankündigung des Projekts steht zwar noch aus, doch die Weichen für den Dreh scheinen gestellt.

Mit "Jawan" feierte Shah Rukh 2023 einen der größten Erfolge seiner Karriere. Neben Shah Rukh standen unter anderem Nayanthara und Vijay Sethupathi für den Actionkracher vor der Kamera, Deepika Padukone (40) hatte einen viel beachteten Gastauftritt. Für den dreifachen Vater war der Film zugleich ein weiterer Beweis, wie stark er sein Comeback im Actionfach umgesetzt hat, nachdem er in den Jahren zuvor häufiger als romantischer Held im Rampenlicht gestanden hatte. Trotzdem soll er angeblich auch für einen romantischen Film offen sein. Vor Kurzem berichtete Pinkvilla, dass Shah Rukh ein Drehbuch für ein groß angelegtes Liebesdrama auf dem Tisch habe, das ihn "tief berühre". Demnach sei es keine simple Rückkehr zu alten Zeiten, sondern eine "reife und vielschichtige Liebesgeschichte", die zu seiner aktuellen Lebensphase passen soll.

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Getty Images Shah Rukh Khan bei der Met Gala, Mai 2025

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Getty Images Vijay Sethupathi, Shah Rukh Khan, Atlee Kumar und Deepika Padukone feiern den Erfolg von "Jawan" in Mumbai, September 2023

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Getty Images Shah Rukh Khan und Deepika Padukone, Januar 2023