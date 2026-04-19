Bollywood-Star Deepika Padukone erwartet ihr zweites Baby

Bollywood-Star Deepika Padukone (40) und ihr Ehemann Ranveer Singh (40) erwarten ihr zweites Kind! Das Paar gab die freudige Nachricht am Sonntag auf Instagram bekannt – und das auf besonders herzige Art und Weise: Tochter Dua Padukone Singh hält in dem Post einen positiven Schwangerschaftstest in die Kamera. Als Bildunterschrift wählten die beiden Schauspieler schlicht eine Reihe von "Bösen Blick"-Emojis. Die Nachricht verbreitete sich rasend schnell, und Glückwünsche von Fans sowie Schauspielkolleginnen wie Kiara Advani (34), Parineeti Chopra und Samantha Ruth Prabhu prasselten nur so in den Kommentaren herein.

Das erste gemeinsame Kind, Töchterchen Dua, erblickte am 8. September 2024 das Licht der Welt. Knapp zwei Monate nach der Geburt gaben Deepika und Ranveer auf Instagram auch den Namen ihrer Kleinen bekannt. Nun wächst die Familie also erneut – und das zu einer Zeit, in der es auch beruflich für beide rund läuft. Ranveers Film "Dhurandhar 2" zählt zu den erfolgreichsten Hindi-Filmen aller Zeiten und dominiert noch immer die Kinokassen. Deepika hat unterdessen ebenfalls Großes vor: Sie dreht mit Shah Rukh Khan (60) den Film "King" und steht außerdem für das Projekt "AA22xA6" gemeinsam mit Allu Arjun vor der Kamera.

Deepika und Ranveer lernten sich durch ihre Arbeit in der Filmbranche kennen und heirateten 2018 in der Nähe von Lake Como in Italien. Schon in der Vergangenheit sprach Deepika offen darüber, wie sie als frischgebackene Mutter versucht, Karriere und Familie in Einklang zu bringen. "Ich habe keine großen Probleme damit, aber ich bin noch dabei, meinen eigenen Weg zu finden", erklärte sie bei einem Forbes-Event in Abu Dhabi gegenüber Deccan Chronicle. Außerdem soll sie sich dafür eingesetzt haben, kürzere Arbeitstage am Filmset durchzusetzen, um mehr Zeit mit ihrer Tochter verbringen zu können. Wie sie ihre erneute Schwangerschaft und ihre Drehs diesmal organisiert, bleibt abzuwarten – ihre Fans verfolgen die weitere Familiengeschichte der beiden jedoch weiter aufmerksam.

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Getty Images Ranveer Singh und Deepika Padukone, Juli 2022

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Instagram / deepikapadukone Deepika Padukone und Ranveer Singhs Tochter Dua, April 2026

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Getty Images Ranveer Singh und Deepika Padukone, Dezember 2018