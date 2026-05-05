Für diesen Bollywood-Film wollte Shah Rukh Khan kein Geld

Shah Rukh Khan (60) gehört zu den bekanntesten Schauspielern Bollywoods – und zählt offenbar auch zu den großzügigsten. Für den Film "Hum Tumhare Hain Sanam", der am 24. Mai 2002 in die indischen Kinos kam, verzichtete er komplett auf seine Gage. Der Bollywood-Star stand für das Projekt gemeinsam mit Salman Khan (60) und Madhuri Dixit vor der Kamera. Produzent K. C. Bokadia enthüllte laut ABP Live, dass er Shah Rukh trotz mehrerer Versuche nicht dazu bewegen konnte, sein Honorar anzunehmen – und nannte ihn dabei einen außergewöhnlichen Schauspieler.

Eigentlich hätte Shah Rukh für seine Rolle rund 95 Lakh Rupien (85.169,75 Euro) erhalten sollen. Doch die Produktion des Films zog sich über insgesamt sechs Jahre hin, wodurch das Budget der Produktion erheblich anstieg. Angesichts dieser Situation bat Shah Rukh die Macher darum, ihm das Geld nicht zu bezahlen. Das Projekt hatte 1997 mit den Dreharbeiten begonnen und erlebte zahlreiche Verzögerungen: Titel, Musikkomponisten und Sänger wurden mehrfach gewechselt, Szenen nachträglich überarbeitet und sogar die Looks der Darsteller – darunter vor allem Madhuri Dixit – an neuere Modetrends angepasst.

In "Hum Tumhare Hain Sanam" übernahm Shah Rukh eine für ihn ungewöhnliche Rolle: Er spielte einen eifersüchtigen und misstrauischen Ehemann – weit entfernt von den romantischen Charakteren, für die er vor allem bekannt ist. Gegenüber Produzent K. C. Bokadia gab er selbst zu, diese Figur zunächst nicht ganz verstanden zu haben. Dennoch sagte er auf dessen Bitten hin zu. Der Film spielte laut Bollywood Hungama rund 13,52 Crore Rupien (1.212.186,98 Euro) an den Kinokassen ein.

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Getty Images Shah Rukh Khan, Februar 2012

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Getty Images Shah Rukh Khan und Salman Khan bei der Promotion von "Raees" in der Show "Bigg Boss 10" in Lonavla, 20. Januar 2017

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Getty Images Shah Rukh Khan und Madhuri Dixit bei einem Promo-Event zu "Chennai Express" in Mumbai, Juli 2013