USA-Drehs: Shah Rukh Khan büffelte online mit seinen Kindern

Shah Rukh Khan (60) gilt nicht nur als einer der größten Filmstars Indiens, sondern offenbar auch als besonders engagierter Vater. Yaseen Khan, der ehemalige Sicherheitschef des Schauspielers, hat jetzt gegenüber etimes.in eindrucksvolle Details darüber preisgegeben, wie aktiv Shah Rukh trotz seiner aufreibenden Karriere am Leben seiner drei Kinder Aryan Khan (28), Suhana Khan (25) und AbRam teilgenommen hat. Selbst während Dreharbeiten in den USA soll er sich demnach den Lernstoff seiner Kinder selbst erarbeitet haben, um sie anschließend per Videocall auf ihre Prüfungen vorzubereiten.

Yaseen, der die Familie zehn Jahre lang von 2001 bis 2011 betreut hat und ihr bis heute über seine eigene Sicherheitsfirma verbunden ist, betonte, wie selten er einen Prominenten erlebt habe, der so sehr in das Leben seiner Kinder eingebunden sei. "Er besuchte immer ihre Sportveranstaltungen. Er brachte sie zur Schule, wann immer er in der Stadt war, egal wie erschöpft er war", erzählte er. Dass Shah Rukh seiner Frau Gauri Khan gegenüber nie Müdigkeit zugegeben habe, sei dabei ebenfalls auffällig gewesen.

Yaseen kennt Aryan und Suhana noch aus ihrer Schulzeit und brachte Aryan sogar Karate bei. Dabei erinnerte er sich auch daran, wie der heute erwachsene Sohn des Bollywood-Stars schon früh eine große Leidenschaft für Sport entwickelte – ganz wie sein Vater. "Er hat einige Zeit Turnen gemacht und macht wirklich schöne Saltos", berichtete Yaseen. Bei einem Wiedersehen habe Aryan, der inzwischen Regisseur ist, ihm stolz bewiesen, dass er einen bestimmten Salto nun beherrsche, den Yaseen ihm einst nicht zugetraut hatte. Shah Rukh selbst ist seit 1991 mit Gauri Khan verheiratet, das Paar hat drei gemeinsame Kinder.

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Getty Images Suhana Khan, Aryan Khan, AbRam Khan, Gauri Khan und Shah Rukh Khan bei der Premiere von "The Ba***ds of Bollywood", September 2025

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Getty Images Shah Rukh Khan mit seiner Frau Gauri Khan und Tochter Suhana Khan, Juli 2024

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Getty Images Shah Rukh Khan und sein Sohn Aryan Khan, August 2025